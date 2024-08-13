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英國海事機構：葉門附近紅海水域 商船回報聞爆炸聲

中央社／ 開羅13日綜合外電報導
圖為葉門紅海港口荷台達（Hodeidah）。 路透
圖為葉門紅海港口荷台達（Hodeidah）。 路透

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，據一名船長回報，船隻在葉門紅海（Red Sea）港口荷台達（Hodeidah）西南方63海里處航行時，觀察到遠方海域發生一起爆炸

路透社報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）通報說，同樣在荷台達西南方63海里處航行的一艘商船則是觀察到有兩起「近距離」爆炸。

獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）自去年11月起持續攻擊葉門周邊海域的國際船舶，以此聲援身處以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭中的巴勒斯坦人。

英國海事貿易行動辦公室和安布雷在通報中均表示，商船與船員皆平安，船隻正航向下一停靠港。

隨後，英國海事貿易行動辦公室又通報另一起發生在荷台達西北方97海里處的事件，並表示正在查證中。

「青年運動」攻擊船隻的行徑，打亂全球貿易航線，招致美國和英國報復性攻擊。船商紛紛改道，遠離紅海與蘇伊士運河（Suez Canal），選擇繞道非洲大陸南端的好望角。

爆炸 紅海 英國 葉門

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