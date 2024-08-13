日本研擬改成出境前退稅 將入2025年度稅制改革大綱

日本考慮對海外遊客（訪日客）修改免除消費稅制度，政府與執政黨計劃在「2025年度稅制改革大綱」當中列入包括推出時間表等詳細內容，大綱預料於今年底之前敲定。

消費稅是針對在日本國內消費的商品與服務徵收的稅金，因此，訪日客不在國內消費，而是作為紀念品帶出國的商品可以享受免稅。

然而，由於愈來愈多遊客購買免稅品後在日本國內轉售圖利，為了打擊這種詐欺行為，日本政府研議讓遊客在出境前確認過攜帶物品後，才退還消費稅，新制可能於2025年上路。

時事通信社報導，日本目前只要在免稅店家購物時出示護照等證件，就可以當場享受免消費稅，這種制度在全世界都算少見。

雖然海關會根據店家提供的購買紀錄，確認訪日客是否有將免稅購買的物品攜帶出境。不過實際情況是，不少訪日客沒有經過海關檢查就直接出境。

許多外國人利用這項制度漏洞從事轉賣獲利。免稅店相關人士受訪時表示，「雖然最近越南人和韓國人這麼做的人數正在增加，但從事免稅品轉賣的絕大多數是中國人。」

在「小紅書」和「微信」都有不少人進行免稅品轉賣。熟悉相關事務的作家廣瀨大介表示，「（中國的）社群網站上有很多販售免稅品的帳號，還有人在找持有短期簽證的買手。可以看到發文找人，例如幫忙在某某百貨公司排隊購買商品，日薪500元（人民幣），或是找去旅遊的人回國時幫忙帶免稅品等」。

根據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓以上的有5萬4000人。海關與航空公司合作，針對購買價值1億日圓以上免稅品的374人，抽檢當中57人，結果僅有1人把全部商品帶出境，其中56人均已轉售。海關對這56人要求繳納消費稅，但僅有1人繳清，另外55人合計欠稅18.5億日圓。

有鑒於這種情況，政府與執政黨研擬修改退稅方式，訪日客將先以含消費稅的金額購買商品，之後再持購買紀錄和商品本身，在海關通過驗證後才能獲得退稅，退稅方式包括信用卡、電子支付等。