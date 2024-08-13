美股反彈了 大宗商品價格仍下跌…預告全球經濟確有狀況

大宗商品價格這一個月來大跌，可見美國股市雖從美國經濟衰退疑慮中反彈，全球經濟確有潛在的疲態。

美國股市上周因勞動市場和製造業數據疲弱而大跌，如今已收復大部失地。投資人試圖擺脫衰退疑慮，不乏分析師認為美國經濟基本面仍然穩健。

然而，大宗商品市場所呈現的全球經濟卻是另一番面貌。Invesco DB 基本金屬基金過去一個月下跌超過7%，而原油期貨7月5日到8月5日之下跌了14%。

Wolfe Research 董事總經理 Rob Ginsberg周五提出研究報告說：「就商品而言，這整個資產類別正陷於賣壓。」

Ginsberg表示，「除了黃金之外，很難找到一個正面的布局」，「我們將這次大宗商品普遍下跌視為經濟狀態的另一道警訊」。

TD Securities全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，尤其是銅，可視為經濟可能走向的風向球。

銅價在今年前五個月大漲，因為銅在電動車、晶片和再生能源等成長產業中扮演著關鍵角色，市場預期將出現需求超過供給的超級周期。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨周二跌落每噸9,000美元之下，已從2024年5月20日10,889美元的高峰回落逾17%。 最近一個月，銅期貨價格下跌近9%。鐵礦砂在亞洲報價跌到每噸100美元之下，六個交易日來五度下跌。

Melek告訴CNBC：「曾經有超級周期之說，不料這個電池車的美好世界卻在瞬間煙消雲散，現在已經沒有人在談論這個了。」

Melek表示，中國大陸經濟疲弱，對銅價和油價影響尤深。他也說，全球製造業數據也未「大放異彩」。他認為，銅和石油可能面臨過剩，而非有些分析師預期供應吃緊。

石油價格因中東持續的地緣政治緊張局勢得到支撐，但已因中國大陸需求疲弱而受壓數月之久。石油輸出國組織（OPEC）周一將今年全球石油需求成長預測下修至每日13.5萬桶，仍預期中國大陸走弱。

Melek 說：「能源市場、基本金屬市場和銅都反映經濟趨緩的環境，在這種氛圍下，需求成長可能較少，進而降低供給不足的風險，」

中國大陸經濟鬆動之際，美國則轉向保護主義，對大陸從電動車到電池、晶片和太陽能模組等一切商品加徵關稅。歐盟也在7月宣布對大陸電動車加徵關稅。