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帳戶共用時代告終 Netflix、迪士尼等擴大取締

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
好市多門口。（好市多網站截圖）
好市多門口。（好市多網站截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】用同學的Netflix追劇、拿朋友的好市多卡到店裡採買，但這些共用會員即將迎將無效！隨著網路科技進步，臉部辨識與驗證技術也跟著進步，包括Netflix、迪士尼都已開始徹查帳戶共用的狀況，甚至好市多也開始進行掃描會員卡入場的措施，就是要減少民眾借用會員卡的狀況。

打擊共用帳號

CNN》報導，Netflix已擴大打擊寄生帳戶的力度，如果民眾在電視登入Netflix，就會被設定為主要地點，其他裝置就會變成「未設置同戶裝置」，以限制帳號共用的狀況，此舉獲得相當大的成功，今年第一季的收益增加了900萬美金。

後續，包括迪士尼與好市多也引入類似措施，如好市多現在要求顧客在進入門市前要掃描會員卡，並比對卡片上的頭像，這一措施是為了防止借用他人卡片入場的行為。迪士尼也跟進類似於Netflix措施打擊共享帳號的措施。

嚴加取締學生資格

華爾街日報》報導，隨著零售業者與串流媒體開始使用更先進技術，包括讀取IP位置、臉部資訊辨識或身分驗證的技術，使得上述這類型行為的困難度逐漸增加。

過去如亞馬遜、Spotify等產業都有祭出學生優惠服務，許多學生畢業後延續用舊學生進行申請，但目前這些產業都開始加嚴審查。驗證服務廠商「 SheerID 」更聲稱去年幫助客戶避免了 20 億美元的詐騙折扣。

儘管共用帳戶在許多人眼中只是微不足道的小事，但美國企業已經開始注意到共用行為造成的商業損失，民眾想蹭免費帳號的好日子恐怕已經結束了。

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