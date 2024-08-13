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瑞典應對氣候要蓋新核電 1.2兆由政府籌資

中央社／ 斯德哥爾摩12日綜合外電報導

瑞典政府所任命的一個委員會今天表示，瑞典為應對氣候變遷而計劃擴大核電，需耗資約4000億克朗（約新台幣1.2兆），財源應由政府貸款並提供每度電價擔保。

路透社報導，瑞典政府希望到2035年底前能新增2500千瓩（MW）核電，等於要新建2座核反應爐，2035年之後計劃再建10座新核反應爐。

然而民間企業對這項投資卻步，主要是擔心100年壽限的核電項目潛在太多風險，且初期要投入大量成本還得等10年後才有盈餘。

瑞典政府去年表示會承擔核電項目更多成本，並任命一個委員會來研究如何保障納稅人利益。

這個委員會提議建4到5座新核電廠，預計的總裝置容量為4000到6000 MW，以符成本效益。委員會建議政府應向各家核電公司提供75%建廠成本的貸款，業者出資25%，成本超支時以相同比例增資。

委員會表示，政府還應給投資方40年內每度電價0.8克朗（新台幣2.5元）的擔保。

瑞典雖在1980年時投票通過逐步汰除核電，但因應氣候變遷需求迫使他們重新思考。現任中間與右翼共組的聯合內閣為達成2045年淨零排放目標，已將核電列為核心策略。

瑞典政府表示，當風電、水力發電和太陽能發電使不上力時，只能靠核電在尖峰時段滿足用電需求。瑞典目前運營中的核反應爐共6座，全都建於1970和1980年代。

核電 瑞典 電價

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