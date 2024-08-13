快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 最重恐挨罰120萬

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

擁4000萬用戶！Kakao Pay將個資交給中國支付寶 南韓網友批「沒良心」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓金融監督院12日揭露，Kakao Pay在未經用戶同意下，竟將個人信用資訊交給中國螞蟻集團的支付寶。取自Kakao Pay官網
南韓金融監督院12日揭露，Kakao Pay在未經用戶同意下，竟將個人信用資訊交給中國螞蟻集團的支付寶。取自Kakao Pay官網

南韓金融監督院12日揭露，在國內擁有4000萬用戶的行動支付服務Kakao Pay，在未經用戶同意下，竟將個人信用資訊交給中國螞蟻集團的支付寶，目前正考慮開罰，但遭到Kakao Pay否認。

韓聯社等報導，南韓金融監督院表示，為在蘋果應用商店（App Store）提供支付服務，Kakao Pay向支付寶提供用戶個人信用資料，而蘋果方面要求業者提供客戶相關資訊，Kakao Pay便找上支付寶協助處理。

然而，南韓「信用情報利用及保護相關法」規定，將客戶個人信用資料提供給第三方時，必須徵得本人同意，同時根據「個人資料保護法」，向境外轉移個資必須取得本人同意，而Kakao Pay顯然並未遵守上述規定。

Kakao Pay則否認該說法，稱公司向支付寶提供的個人信用資訊，屬於雙方業務委託合約關係，按照「信用情報利用及保護相關法」第17條第1項規定，不需要徵求本人意見。

Kakao Pay並強調，提供給支付寶的資訊已獲加密，因此支付寶無法辨識用戶身分，也無法將所提供的資訊用於檢測非法支付以外的其他目的。

目前尚不清楚Kakao Pay移交至支付寶的個人資訊數量及種類，但預計規模龐大。Kakao Pay用戶人數超過4000萬人，月活躍用戶超達2470萬人。

對此，不少南韓網友相當震驚，有人直呼好險沒有使用，也有人痛批Kakao Pay已犯下叛國罪，是沒良心的小偷和間諜公司等。

個資 南韓 客戶 支付寶

延伸閱讀

X被控私自將用戶個資用於訓練AI 在8歐國遭到申訴

影／遊宜蘭導航惹禍…南韓夫妻開入樹林 摸黑走1小時疲憊驚恐

中防沉迷失效 近8成未成年人借長輩個資 「背著家長偷偷玩」

泰國社群抵制南韓旅遊

相關新聞

擁4000萬用戶！Kakao Pay將個資交給中國支付寶 南韓網友批「沒良心」

南韓金融監督院12日揭露，在國內擁有4000萬用戶的行動支付服務Kakao Pay，在未經用戶同意下，竟將個人信用資訊交...

中東緊張 油價衝80美元

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩...

美科技股漲勢帶動 日經大漲逾1000點

隨著投資人在長週末結束後重返股市，日本股市今天在美國科技股反彈漲勢帶動下走高，基準日經指數收盤漲逾1000點

「黃金交易」洗錢 23億美歐紙鈔流入俄 途徑包括這2國

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國和歐盟制裁俄羅斯，禁止對其出口紙鈔，試圖削弱俄羅斯經濟。然而，負責紀錄的商業供應商海關數據顯示...

帳戶共用時代告終 Netflix、迪士尼等擴大取締

用同學的Netflix追劇、拿朋友的好市多卡到店裡採買，但這些共用會員即將迎將無效！隨著網路科技進步，臉部辨識與驗證技術也跟著進步，包括Netflix、迪士尼都已開始徹查帳戶共用的狀況，甚至好市多也開始進行掃描會員卡入場的措施...

美股反彈了 大宗商品價格仍下跌…預告全球經濟確有狀況

大宗商品價格這一個月來大跌，可見美國股市雖從美國經濟衰退疑慮中反彈，全球經濟確有潛在的疲態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。