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Aeon超市在緬甸的日籍幹部涉哄抬米價 被判刑1年

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
2021年緬甸政變後，經濟動盪，米和其他產品的價格不斷上漲。軍政府打擊貿易商來加強控制物價。新華社
2021年緬甸政變後，經濟動盪，米和其他產品的價格不斷上漲。軍政府打擊貿易商來加強控制物價。新華社

日本永旺集團（Aeon Co）與緬甸企業合資經營的連鎖超市Aeon Orange被緬甸軍政府指控哄抬米價，本月12日日籍主管笠松洋被判刑1年。不過共同社引述外交消息人士消息，表示笠松洋已獲釋。

日經報導，外交人士說，笠松被認為是設定超市販售價格的負責主管，6月底被捕，7月中旬遭起訴，若有罪，刑期最長會被判到3年。日本駐緬大使數次至仰光監獄探監，表示笠松的健康狀況良好。

2021年緬甸政變後，經濟動盪，米和其他產品的價格不斷上漲。軍政府打擊貿易商來加強控制物價。

根據緬甸國營報紙之前的報導，當局表示逮捕11人，包含稻米貿易商、零售商和碾米廠高階主管，他們涉嫌哄抬米價，比規定上限價格高出31%至70%。

在笠松被判決有罪後一天，共同社報導，他已經獲得釋放，可能將回日本，獲釋原因不明。2022年日本記者久保田徹在拍攝緬甸街頭運動時，遭到逮捕，同年10月被依多項罪名判有罪，合計要關10年。11月下旬，久保田得到大赦。

日本 緬甸

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