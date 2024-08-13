國際金價站上2500美元再創新高 是這三大原因

國際金價12日大漲1.24%，以每盎司2504美元作收，再創歷史新高價位。根據大型金控內部最新的評估顯示，金價再站上歷史新高，有三大因素推升，包括：1、中東地緣政治風險提高黃金的戰爭避險需求；2、市場認為PPI（美國生產者物價指數）、CPI（消費者物價指數）與零售銷售等重要經濟數據可能確立Fed（聯準會）降息路徑；3、市場波動逐漸回降，對於流動性需求降低，緩解金價因為市場波動的賣壓。大型金控認為在上述因素的加持之下，金價上漲且收盤再創歷史新高。

而PPI和CPI同時也使得美債殖利率再度走低。大型金控研究部門指出，紐約Fed通膨預期明顯降溫，加上市場等待周二發布的PPI、周三發布的CPI以及周四發布的零售銷售，來評估通膨降溫、經濟減速的趨勢以及其對於Fed潛在貨幣政策的影響，此外中東地緣政治風險上升提高債券的避險買盤，均使美債殖利率走低，十年期美國政府公債殖利率已來到3.9035%。

此外，紐約Fed對短期與中期通膨預期降溫，提高Fed降息機率，亦使美元一度走低。大型金控也接著分析，但市場對於伊朗可能襲擊以色列的擔憂稍微提高美元避險需求，多空拉扯下，美元走平。

對於美國那斯達克指數周一上漲，BoA（美國銀行）分析師亦出具報告表示，每年第四季和第一季是晶片股的季節性旺季，再加上半導體上升周期只持續四個季度，比過往平均10個季度還少，且企業和主權國家對AI的採用還處在早期階段，因此AI支出相關題材具備防禦性和進攻性，受此激勵周一AI相關晶片股表現強勢。