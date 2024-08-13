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日經225指數完全收復上周一崩跌4,451點失地
日本日經225指數周早盤大漲2.7%，已重返上周一崩跌4,451點之前的水準。
東京時間上午10:00，自昨天假日休市歸隊的日經225指數大漲953點至35,978.44點。由於日圓走弱，汽車製造商和科技公司出口商領漲。日圓周一貶值0.4%後，目前兌美元變動不大，報147.29。
東京威力科創（Tokyo Electron）在內科技股上漲。輝達（NVIDIA）周一帶動費城半導體指數上漲。
Aizawa Securities基金經理人 Ikuo Mitsui 說：「上周大舉拋售達到高峰，投資人的注意力正在轉向企業獲利等基本面。投資人紛紛以逢低買進股票。」
日本銀行（央行）7月底調高基準利率並公布減碼購債以來，日經225指數和東證指數均下跌約9%。目前仍較上月創下的新高水準下跌約13%。
東洋證券策略師 Ryuta Otsuka 說：「今天的日本股市算是久違的淡定，日圓走穩也有助於安定日本股市。」
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