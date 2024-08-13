快訊

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經225指數完全收復上周一崩跌4,451點失地

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日經225指數上周一崩跌4,451點，創史上最大跌點。歐新社
日經225指數上周一崩跌4,451點，創史上最大跌點。歐新社

日本日經225指數周早盤大漲2.7%，已重返上周一崩跌4,451點之前的水準。

東京時間上午10:00，自昨天假日休市歸隊的日經225指數大漲953點至35,978.44點。由於日圓走弱，汽車製造商和科技公司出口商領漲。日圓周一貶值0.4%後，目前兌美元變動不大，報147.29。

東京威力科創（Tokyo Electron）在內科技股上漲。輝達（NVIDIA）周一帶動費城半導體指數上漲。

Aizawa Securities基金經理人 Ikuo Mitsui 說：「上周大舉拋售達到高峰，投資人的注意力正在轉向企業獲利等基本面。投資人紛紛以逢低買進股票。」

日本銀行（央行）7月底調高基準利率並公布減碼購債以來，日經225指數和東證指數均下跌約9%。目前仍較上月創下的新高水準下跌約13%。

東洋證券策略師 Ryuta Otsuka 說：「今天的日本股市算是久違的淡定，日圓走穩也有助於安定日本股市。」

投資人 指數 日經

延伸閱讀

玉山金（2884）缺少壽險享受到大漲紅利有限！ 艾蜜莉：現階段以賺價差為主

1張圖看颱風現況…鄭明典：安比對流爆發中 有增強潛勢

台股強彈 躍亞洲第一勇…法人：下一步攻月線

安比颱風生成！ 與輕颱山神共存 瑪莉亞已減弱為熱低

相關新聞

才精準預測美股大跌 高盛分析師：月底有逢低買進機會

高盛集團的技術專家羅布納（Scott Rubner）在5、6月準確看多美股，接著又精準預言美股在7月17日過後將有修正。...

NVIDIA被美銀列為半導體首選「反彈」股 收盤大漲4.1%

輝達（NVIDIA）周一股價反彈4.1%，收復上周全部失地，也是標普500指數表現名列前茅的股票。美銀分析師指出，若半導...

中東戰火一觸即發…油價大漲逾3% 金價逼近歷史新高

國際油價周一（12日）大漲超過3%，黃金價格也上漲近2%並逼近歷史高點，伊朗可能報復以色列的消息令地緣政治局勢惡化，引發...

日圓走貶重回147 市場在美國通膨公布前趨穩

日圓兌美元周一走貶，投資人在美國接連公布經濟數據之前評估聯準會（Fed）下月大幅降息的可能性。經過上周的波盪走勢後，匯市...

中東緊張 油價衝80美元

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩...

國際金價站上2500美元再創新高 是這三大原因

國際金價12日大漲1.24%，以每盎司2504美元作收，再創歷史新高價位。根據大型金控內部最新的評估顯示，金價再站上歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。