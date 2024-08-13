惠譽以加薩戰爭為由 下調以色列評級為A

美國信用評級機構惠譽（Fitch）今天將以色列評級下調一級。惠譽警告以色列在加薩與哈瑪斯的衝突，可能會持續「到2025年」，並對經濟活動造成壓力。

法新社報導，惠譽將以色列的信用評級從「從A+下調至A」。

惠譽在一份報告中表示：「加薩（Gaza）衝突可能會持續至2025年，並有擴大到其他戰線的風險。」

「除了人員損失，衝突還可能導致大量額外的軍事支出、基礎設施遭到破壞，經濟活動與投資持續受損，導致以色列信用指標進一步惡化。」

惠譽表示，以色列公共財政受創，預計今年將出現預算赤字。

國際調停人邀請以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）本週恢復停火與釋放人質協議的談判，以色列方面已接受這項提議。