快訊

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

NVIDIA被美銀列為半導體首選「反彈」股 收盤大漲4.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美銀分析師指出，若半導體股反彈，輝達看來是不錯的選擇。路透
美銀分析師指出，若半導體股反彈，輝達看來是不錯的選擇。路透

輝達NVIDIA）周一股價反彈4.1%，收復上周全部失地，也是標普500指數表現名列前茅的股票。美銀分析師指出，若半導體股反彈，輝達看來是不錯的選擇。

美銀分析師Vivek Arya預測，半導體業可能在第4季出現反彈，因為季節性阻力屆時可望消退。投資人目前關注輝達本月財報，但Arya表示，傳統上9月是費城半導體指數表現最差的月份，因此可能需要一些耐心。

好消息是，晶片股往往在第4季和第1季表現較佳，在這種情況下，輝達、博通和KLA 股票是他的首選，因為這三家在各自市場都是「最賺錢的供應商」。

Arya在周一發布報告說，半導體「上行周期」到目前為止只持續了四季，其期費城半導體指數上漲了28%。但從歷史來看，半導體周期平均持續10季，指數漲幅在67%。

投資人一直擔心人工智慧是否能帶來重投資支出的必要回報，但Arya表示，這些疑慮是「合理但為時過早且尚無定論」。

他寫道，首先，AI支出「既是防禦型的（保障搜尋、社交或電子商務的主導地位），也是進攻型的（開創新的收入來源）」。此外，企業和國家對AI的應用仍處於早期階段，而輝達「最速配AI」的新款Blackwell晶片尚未開始出貨。

Arya寫道，「換句話說，等待大型雲端服務商承認AI投資回報低下沒有意義」，至少在2026年之前都是如此。

NVIDIA 半導體 投資人 指數 標普 輝達

延伸閱讀

英業達股利來了！ 每股1.5元 葉國一父子合領4.4億鉅款

AI超耗電！ 投行點名「這大廠」砍40%能耗 成缺電解方

等待通膨數據 美股指數平盤震盪 輝達漲4%推升那指

美銀喊買四伺服器鏈

相關新聞

才精準預測美股大跌 高盛分析師：月底有逢低買進機會

高盛集團的技術專家羅布納（Scott Rubner）在5、6月準確看多美股，接著又精準預言美股在7月17日過後將有修正。...

NVIDIA被美銀列為半導體首選「反彈」股 收盤大漲4.1%

輝達（NVIDIA）周一股價反彈4.1%，收復上周全部失地，也是標普500指數表現名列前茅的股票。美銀分析師指出，若半導...

中東戰火一觸即發…油價大漲逾3% 金價逼近歷史新高

國際油價周一（12日）大漲超過3%，黃金價格也上漲近2%並逼近歷史高點，伊朗可能報復以色列的消息令地緣政治局勢惡化，引發...

日圓走貶重回147 市場在美國通膨公布前趨穩

日圓兌美元周一走貶，投資人在美國接連公布經濟數據之前評估聯準會（Fed）下月大幅降息的可能性。經過上周的波盪走勢後，匯市...

中東緊張 油價衝80美元

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩...

國際金價站上2500美元再創新高 是這三大原因

國際金價12日大漲1.24%，以每盎司2504美元作收，再創歷史新高價位。根據大型金控內部最新的評估顯示，金價再站上歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。