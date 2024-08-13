巴菲特的波克夏賣蘋果股票獲利 估要繳150億美元稅金

「股神」巴菲特的波克夏公司在未來這一年，將為幫助改善美國2兆美元的聯邦赤字貢獻一份心力，因為波克夏賣掉大量且顯著增值的蘋果（Apple）股票，將貢獻國庫的稅金，可能高達150億美元。

道瓊社報導，巴隆周刊指出，波克夏第2季實現股票投資獲利的應稅金額共計596億美元，其中應該絕大多數是賣掉蘋果股票的利得。根據揭露的資料，波克夏第2季將持有的蘋果股票大砍一半，賣掉3.89億股，目前還剩下大約4億股。

波克夏賣蘋果股票的獲利非常龐大，因為買進的成本很低，大約只有每股34美元。波克夏沒有揭露這波賣出蘋果的平均價格，巴隆估計應該為平均每股186美元，亦即每股的獲利超過150美元，總計近590億美元。波克夏累積蘋果股票的最主要時間範圍介於2016年到2018年。

基於這樣大的獲利金額，結合相關種類稅捐，稅率估約25%，需要繳的稅金在150億美元上下，且大部分會是繳進國庫。

今年第1季時，波克夏也賣掉一小部分蘋果股票。該季波克夏實現的售股獲利為140億美元。

波克夏早已是美國國庫稅收的最大繳稅戶之一，現在再加上出售蘋果股票須繳的大額稅款，肯定會是政府本會計年度的繳稅最大戶的前幾名。

由於上季財報上還沒看到波克夏支付了稅金，駐紐約的稅務專家威蘭斯認為，賣蘋果股票的相關稅金，波克夏應該會在今年下半年時繳納。

波克夏出售蘋果股票後，公司的現金截至6月30日總計2,770億美元，創下新高。這讓巴菲特可以布局更多股票投資，或是投入長期尋求的收購行動。