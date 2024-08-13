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才精準預測美股大跌 高盛分析師：月底有逢低買進機會

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛策略師預測月底將迎來一個短暫的逢低買進美股的機會。圖為紐約證交所交易員。美聯社
高盛策略師預測月底將迎來一個短暫的逢低買進美股的機會。圖為紐約證交所交易員。美聯社

高盛集團的技術專家羅布納（Scott Rubner）在5、6月準確看多美股，接著又精準預言美股在7月17日過後將有修正。他最新指出，隨著來自系統化基金的拋售壓力緩解且企業提高實施庫藏股，投資人將在月底迎來一個短暫的逢低買進美股的機會。

高盛全球市場常務董事兼技術專家羅布納12日在給客戶的報告中表示，「這將是我8月最後一次看跌股市，因為8月最嚴重的股市供需錯配情況將結束」。他說自己將在8月30日轉為戰術性看漲股市。

羅布納曾在6月底建議，7月4日後削減美國股市部位。他當時指出標普500指數在7月17日前已處於融漲行情的最後階段。果不其然，該指數7月16日收在紀錄高點後，迄今下跌約6%。

高盛表示，跟隨市場訊號和波動模式的系統化基金過去一個月拋售1,090億美元的全球股票期貨。

羅布納預期未來7天賣壓將持續。但他「見到足夠證據和削減部位，顯示最糟的市場技術局面已被拋在了我們身後」。

他說，未平倉部位「將超級乾淨」，開啟9月大漲，而他會在9月前半段逢低買進，並「在一切明朗時提醒你們」。

羅布納表示，股市可能反彈的另一個原因是，「8月至9月的企業庫藏股時機歷來強勁」，僅次於11-12月，「我們目前估計，標普500指數有90%處於這個開放窗口期，」 而它將在9月6日再次關閉。他表示：「企業可能會抓住這次下跌的機會，在窗口期結束前日均購買力達47.5億美元。」

羅布納還提醒投資人，9月達到某個時間點後前景會惡化，因下半月是一年中股市表現最差的兩周。

至於到年底的展望，他說，直到第4季和美國11月大選前，市場不會出現明顯的趨勢線上升。

投資人 指數 美股

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