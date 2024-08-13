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日圓走貶重回147 市場在美國通膨公布前趨穩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元報147.21，貶值 0.4%。路透
日圓兌美元報147.21，貶值 0.4%。路透

日圓兌美元周一走貶，投資人在美國接連公布經濟數據之前評估聯準會（Fed）下月大幅降息的可能性。經過上周的波盪走勢後，匯市交易恢復平穩。

日圓兌美元報147.21，貶值 0.4%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）無變化報103.139。

上周市場走勢動盪，因美國經濟和日本央行鷹派論點引發疑慮，匯市和股市出現了大規模拋售。

FXStreet.com紐約高級分析師Joseph Trevisani說：「他們真正關注的是，本周（消費者物價指數）是否會重新帶來通膨題材，或者繼續經濟走向衰退的新題材，這一題材的典型例子就是勞動市場的非農就業報告。」

歐元升值 0.2% 至 1.0933美元，英鎊持平於 1.2763 美元。

上周，市場，尤其是日本市場，受到熱門的日圓套利交易平倉的衝擊，這種利差交易是指以低成本借入日圓，投資於收益率較高的其他貨幣和資產。

上周一，日圓兌美元匯率達到 1 月 2 日以最強價位 141.675 日圓。今年迄今為止，日圓兌美元仍貶值約 4%。

荷蘭合作銀行駐倫敦的外匯策略主管Jane Foley說：「今天上午，一位前日本央行官員總結日本央行不太可能急於再次升息的原因，他的評論打壓了日圓。」「儘管如此，鑒於美國大選和Fed降息的可能性，年底前的波動性可能會更高，市場不太可能重新投入利差交易。」

日圓匯率 日本央行 美國大選 通膨

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