聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR小漲0.3% 較台北交易溢價15.8%
台積電ADR周一小漲0.3%，收在167.63美元，較台北交易溢價為15.8%。
費城半導體指數上漲0.7%，其中輝達大漲4.1%。
美國股市周一漲跌不一，在美國通膨數據發布前暫且喘息，最新的地緣政治事態發展抑制了風險偏好。
標普500指數微漲0.23點，收於5,344.39點；道瓊工業指數下跌 140.53 點，跌幅 0.4%，至 39,357.01 點；那斯達克綜合指數則在輝達（NVIDIA）的推動之下上漲35.31點，漲幅0.2%，收在16,780.61點。
台灣加權股價指數昨天大漲304.26點收在21,773.26點。台積電（2330）上漲0.6%收在940元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 152.87 +1.18 148.50 2.94
中華電 CHT 122.40 -0.08 121.50 0.74
台積電 TSM 1,088.15 +0.31 940.00 15.76
聯電 UMC 55.23 +0.83 50.70 0.99
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言