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台積電ADR小漲0.3% 較台北交易溢價15.8%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電ADR周一小漲0.3%，收在167.63美元，較台北交易溢價為15.8%。

費城半導體指數上漲0.7%，其中輝達大漲4.1%。

美國股市周一漲跌不一，在美國通膨數據發布前暫且喘息，最新的地緣政治事態發展抑制了風險偏好。

標普500指數微漲0.23點，收於5,344.39點；道瓊工業指數下跌 140.53 點，跌幅 0.4%，至 39,357.01 點；那斯達克綜合指數則在輝達（NVIDIA）的推動之下上漲35.31點，漲幅0.2%，收在16,780.61點。

台灣加權股價指數昨天大漲304.26點收在21,773.26點。台積電（2330）上漲0.6%收在940元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 152.87 +1.18 148.50 2.94

中華電 CHT 122.40 -0.08 121.50 0.74

台積電 TSM 1,088.15 +0.31 940.00 15.76

聯電 UMC 55.23 +0.83 50.70 0.99

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 美國

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