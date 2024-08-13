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中東戰火一觸即發…油價大漲逾3% 金價逼近歷史新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
中東緊張情勢升溫，伊朗傳出最快本周報復以色列。圖為以色列軍方發言人4月時向媒體展示以國在死海撿獲的伊朗彈道飛彈。路透
中東緊張情勢升溫，伊朗傳出最快本周報復以色列。圖為以色列軍方發言人4月時向媒體展示以國在死海撿獲的伊朗彈道飛彈。路透

國際油價周一（12日）大漲超過3%，黃金價格也上漲近2%並逼近歷史高點，伊朗可能報復以色列的消息令地緣政治局勢惡化，引發資金湧往避險資產，且擔心中東原油供應受擾。白宮已警告說，伊朗最快可能本周在中東發動重大襲擊。

油價大漲逾3% 連續第五個交易日上漲 WTI突破每桶80美元

布蘭特原油10月期貨收報每桶82.30美元，上漲2.64美元，漲幅3.3%；西德州原油（WTI）9月期貨飆漲4.2%，上漲3.22美元，報收每桶80.06美元。

美國國防部上周末宣布將向中東地區派遣一艘巡航導彈核潛艇，以因應伊朗及其盟友可能對以色列發動的襲擊。

伊朗和真主黨誓言要對暗殺哈馬斯領導人哈尼雅和真主黨最高指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）的行動進行報復。襲擊可能會導致中東衝突擴大，同時衝擊全球原油供應並推高油價。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）周一表示，美國已準備好因應伊朗或其代理人最快可能於本周在中東發動的重大襲擊。柯比告訴記者，美國最近幾天加強了在該地區的軍事部署，並和以色列一樣擔心可能發生伊朗支持的襲擊。

瑞穗駐紐約能源期貨主管Bob Yawger表示，若發動襲擊，可能導致美國對伊朗原油出口實施禁運，進而可能影響每日150萬桶的原油供應。

另外，以色列軍隊周一繼續在加薩南部城市汗尤尼斯附近開展行動，據加薩民間緊急服務組織表示，上周末以色列軍隊空襲了一所學校，造成至少90人死亡。以色列稱死亡人數被誇大。哈馬斯周日對其是否參加新的停火談判表示懷疑。

Again Capital駐紐約的合夥人John Kilduff說：「市場愈來愈擔心中東發生區域衝突。戰爭擴大可能導致以色列將伊朗石油做為目標，進而阻礙包括伊拉克在內的該地區其他重要產油國的原油產出。」

布蘭特原油期貨上周上漲3.7%，而美國原油期貨則上漲4.5%，因美國就業數據強於預期，為全球最大原油消費國降息帶來了希望。

黃金上漲1.7% 逼近歷史新高 受避險資金流入推動

現貨黃金上漲1.7%，至每英兩2,472.90美元，距離上個月創下的歷史高點2,483.73美元僅有咫尺之遙；美國黃金期貨收高1.2%，報2,504美元。

黃金價格逼近歷史新高，交易人士在評估地緣政治局勢的最新發展，也在等待本周稍晚可能幫助確定聯準會決議降息的關鍵經濟數據。

Kitco Metals高級分析師Jim Wycoff表示：「我們今天在黃金和白銀市場上看到的是利多技術圖表帶來的一些價格支撐，一些技術性買盤被觸發。」

他表示：「還有一些因中東緊張局勢加劇而產生的避險需求。」周一，以色列軍隊在加薩南部城市汗尤尼斯附近繼續開展行動。此外，烏克蘭軍隊上周二衝過俄羅斯邊境，橫掃俄羅斯庫爾斯克地區的一些地方，這次突襲暴露了俄羅斯在該地區邊境防禦的弱點。

現貨白銀上漲1.8%，報每英兩27.94美元；白金上漲2.2%，報942.20美元；鈀金上漲約1.7%，報919.36美元。

中東緊張情勢升溫，伊朗傳出最快本周報復以色列。圖為伊朗軍人走在首都德黑蘭街頭。歐新社
中東緊張情勢升溫，伊朗傳出最快本周報復以色列。圖為伊朗軍人走在首都德黑蘭街頭。歐新社

中東 以色列 伊朗 油價 美國 金價

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