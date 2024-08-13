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雲宵飛車式起落後美股暫且喘息 通膨發布前處於觀望

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
未來幾天公布的經濟數據將為美國消費者和整體經濟的前景提供線索。路透
未來幾天公布的經濟數據將為美國消費者和整體經濟的前景提供線索。路透

美國股市周一漲跌不一，在美國通膨數據發布前暫且喘息，最新的地緣政治事態發展抑制了風險偏好。

標普500指數微漲0.23點，收於5,344.39點；道瓊工業指數下跌 140.53 點，跌幅 0.4%，至 39,357.01 點；那斯達克綜合指數則在輝達（NVIDIA）的推動之下上漲35.31點，漲幅0.2%，收在16,780.61點。

費城半導體指數上漲0.7%，其中輝達大漲4.1%，台積電ADR漲0.3%。

未來幾天公布的經濟數據將為美國消費者和整體經濟的前景提供線索。通膨數據將於周三公布，零售報告將於周四公布。投資人還將從家得寶（Home Depot）和沃爾瑪（Walmart）財報中獲得零售業獲利線索。

小型股為主的羅素 2000 指數下跌 0.9%。

Centre Asset Management投資長 James Abate說：「幾周前，輪動到羅素 2000 指數成分股、一般周期類和金融等小市值股票的交易非常流行，但現在已經真正平倉了。」

美債是一個關鍵的穩定信號。美國10年期公債殖利率近幾天保持穩定，周一收在3.908%，可見投資人並不急於大舉買入安全資產。

芝商所的FedWatch工具顯示，貨幣市場押注美國9月降息25或50個基點的可能性各占一半，預計到2024年底將累計降息100個基點。

捷藍航空重挫21%，此前該公司宣布發行本金總額4億美元的可轉換優先票據。星巴克收漲2.6%，華爾街日報報導稱維權投資人Starboard Value持有該公司股份。

KeyCorp 大漲 9.1%，加拿大豐業銀行以價值 28 億美元的全股票交易買進這家美國地區性貸款公司的少數股權。Hawaiian Electric 下跌 14.45%，這家公用事業公司發出了「持續經營」疑慮。

投資人 指數 美國

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