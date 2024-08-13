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中東緊張 油價衝80美元

經濟日報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合外電
美媒指伊朗可能在加薩停火協議談判前，對以色列採報復攻擊。國際油價12日一路走高。路透
美媒指伊朗可能在加薩停火協議談判前，對以色列採報復攻擊。國際油價12日一路走高。路透

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩停火協議談判舉行前，就直接對以色列報復攻擊。國際油價12日一路走高，布蘭特盤中最高漲1.24%，報每桶80.65美元。

美國國防部長奧斯丁已被告知，伊朗可能準備發動大規模攻擊，他再下令美國喬治亞號核子動力潛艦前往中東，以及林肯號航艦打擊群加速馳援。

知情人士指稱，新的情報評估已出現重大轉變。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅7月底在德黑蘭被暗殺身亡，伊朗矢言為此報復以色列。以色列情報圈早先研判，伊朗尚未決定報復時機與方式，而伊朗最高領袖哈米尼可能在國際壓力和內部爭論下，延後、克制或盡量壓低報復強度，避免直接攻擊以國。

一位知情人士說，伊朗革命衛隊與新總統裴澤斯基安及其幕僚，雙方就回應哈尼雅之死的方式和時間有所爭論。革命衛隊主張發動比伊朗4月對以國大規模空襲更嚴重且廣泛的回應，但裴澤斯基安方面認為中東緊張升高不利伊朗，應避免這類嚴厲回應。

以色列 伊朗 美國

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