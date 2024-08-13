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拜登新政 終結訂閱制惡夢

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

拜登政府12日公布一系列名為「時間即金錢」（Time is Money）的法規提案，旨在排除消費者尋求服務時的阻礙，打擊不良的顧客服務，讓許多人終於能結束訂閱制的陷阱惡夢。

路透報導，白宮國內政策會議主任譚登說，消費者不應花45分鐘才能取消的訂閱方案，或填寫複雜表格才能獲得申請保險理賠。拜登政府將和聯邦貿易委員會、消費者金融保護局（CFPB）等政府機關聯手，提出為消費者簡化商業手續的規範。

這項政策的推動，是拜登政府致力於緩解通膨憂慮下選民支出壓力的一環。選民感受到的壓力，也正是減損民主黨支持度的重要原因。但許多企業主對於民主黨試圖詆毀和過度規範產業的手段相當不滿。共和黨總統候選人川普就在競選期間，主張減輕對企業的規範。

另外，拜登在退選後首場電視訪談中披露，他是在民主黨同僚壓力下，以及決心看到前總統川普敗選，才會放棄角逐連任。

CBS 11日播出這段上周在白宮訪談拜登的影片。拜登解釋說：「我在眾議院和參議院的諸多民主黨同僚認為，我會害到他們的競選。我擔心，如果我繼續選，這就會成為你採訪我的主題。」

拜登 民主黨 消費者

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