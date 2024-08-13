陸經濟成長疲弱 OPEC下修原油需求展望

石油輸出國組織（OPEC）12日小幅下調2024年全球原油需求成長預期，原因是上半年的數據比預期疲弱，中國大陸的需求展望也不佳；OPEC也同步下修明年的需求成長預期。

路透報導，根據OPEC最新的月報，今年全球每日的原油需求將增加211萬桶，低於上月原估的225萬桶。OPEC說，之所以小幅下修預測，主要是反映第1、2季實際收到的數據與先前預測的落差，以及大陸的原油需求將在今年減弱。

這也是OPEC自去年7月首度出具今年的原油需求預期報告後，首度下修預期，但OPEC的預估數字仍比許多主要貿易商及華爾街銀行都高，也落在沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的預測區間上緣，更比國際能源總署（IEA）高出一倍多，主要是對中國經濟前景的歧見以及對全球轉向更乾淨能源的步伐預測不同。

OPEC也把明年的需求成長預期，從原估的185萬桶下修至178萬桶。以沙國為首的OPEC，將在未來幾周決定第4季是否讓暫停的產能重新上線。在本月稍早的一場審查會議上，OPEC重申，會依據當前市場狀況，暫停或扭轉增產決定。

為支撐油價，OPEC和盟國（OPEC+）從2022年開始實施一系列減產措施至今，多數會持續到2025年底，但部分措施可能從10月開始解除。

然而，OPEC強調，今年的需求成長仍高於疫情前的歷史平均值每日140萬桶，而夏季旅遊需求依舊非常強勁。

另據貿易商消息來源12日的說法，沙國9月對中國的原油出口料將下滑至約4,300萬桶，比前一個月的4,600萬桶（修正後）減少約300萬桶。

沙國為中國的第二大原油供應來源，而中國是全球最大石油進口國，也是全球原油需求成長的最重要動力。中國原油需求減緩，限縮了國際油價的漲幅。沙烏地阿拉伯國家石油公司先前調漲販售至亞洲的官訂輕質原油售價，但維持中質和重質原油價格不變。