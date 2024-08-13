聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸經濟成長疲弱 OPEC下修原油需求展望

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
石油輸出國組織（OPEC）12日小幅下調2024年全球原油需求成長預期。 路透
石油輸出國組織（OPEC）12日小幅下調2024年全球原油需求成長預期。 路透

石油輸出國組織（OPEC）12日小幅下調2024年全球原油需求成長預期，原因是上半年的數據比預期疲弱，中國大陸的需求展望也不佳；OPEC也同步下修明年的需求成長預期。

路透報導，根據OPEC最新的月報，今年全球每日的原油需求將增加211萬桶，低於上月原估的225萬桶。OPEC說，之所以小幅下修預測，主要是反映第1、2季實際收到的數據與先前預測的落差，以及大陸的原油需求將在今年減弱。

這也是OPEC自去年7月首度出具今年的原油需求預期報告後，首度下修預期，但OPEC的預估數字仍比許多主要貿易商及華爾街銀行都高，也落在沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的預測區間上緣，更比國際能源總署（IEA）高出一倍多，主要是對中國經濟前景的歧見以及對全球轉向更乾淨能源的步伐預測不同。

OPEC也把明年的需求成長預期，從原估的185萬桶下修至178萬桶。以沙國為首的OPEC，將在未來幾周決定第4季是否讓暫停的產能重新上線。在本月稍早的一場審查會議上，OPEC重申，會依據當前市場狀況，暫停或扭轉增產決定。

為支撐油價，OPEC和盟國（OPEC+）從2022年開始實施一系列減產措施至今，多數會持續到2025年底，但部分措施可能從10月開始解除。

然而，OPEC強調，今年的需求成長仍高於疫情前的歷史平均值每日140萬桶，而夏季旅遊需求依舊非常強勁。

另據貿易商消息來源12日的說法，沙國9月對中國的原油出口料將下滑至約4,300萬桶，比前一個月的4,600萬桶（修正後）減少約300萬桶。

沙國為中國的第二大原油供應來源，而中國是全球最大石油進口國，也是全球原油需求成長的最重要動力。中國原油需求減緩，限縮了國際油價的漲幅。沙烏地阿拉伯國家石油公司先前調漲販售至亞洲的官訂輕質原油售價，但維持中質和重質原油價格不變。

OPEC 沙烏地阿拉伯 油價

延伸閱讀

期貨商論壇／原油期 保守看待

從糧食、金屬到能源…英媒：中囤大批物資 憂美新總統切斷供應鏈

美原油庫存下降 國際油價上揚

投資人評估美中原油需求前景 國際油價小跌

相關新聞

美鼓勵投資製造業陷瓶頸 四成案件延後進度或暫停

為了響應拜登當局振興製造業的計畫，美國製造業在「通膨削減法」（IRA）、晶片科學法等相關政策上路頭一年宣布了2,200億...

中東緊張 油價衝80美元

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩...

靜候通膨數據...美股早盤震盪 但輝達逆勢攀漲4%

美股上周幾乎收復5日股災的全部失土後，投資人靜候本周即將公布的通膨數據，美股12日早盤走勢震盪，開盤時四大指數齊揚，但隨...

拜登新政 終結訂閱制惡夢

拜登政府12日公布一系列名為「時間即金錢」（Time is Money）的法規提案，旨在排除消費者尋求服務時的阻礙，打擊...

陸經濟成長疲弱 OPEC下修原油需求展望

石油輸出國組織（OPEC）12日小幅下調2024年全球原油需求成長預期，原因是上半年的數據比預期疲弱，中國大陸的需求展望...

供過於求…美煉油業減產

一些美國煉油大廠近來紛紛減少煉油設施的運作，引發外界擔心全球原油過剩的情況正在成形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。