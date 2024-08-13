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美鼓勵投資製造業陷瓶頸 四成案件延後進度或暫停

經濟日報／ 編譯劉忠勇林奇賢／綜合外電
拜登2022年簽署IRA和「晶片與科學法」，提供逾4,000億美元的補助優惠，但FT調查，法案上路頭一年宣布的2,200億美元投資案中，有840億美元的計畫延後或停擺。（美聯社）
拜登2022年簽署IRA和「晶片與科學法」，提供逾4,000億美元的補助優惠，但FT調查，法案上路頭一年宣布的2,200億美元投資案中，有840億美元的計畫延後或停擺。（美聯社）

為了響應拜登當局振興製造業的計畫，美國製造業在「通膨削減法」（IRA）、晶片科學法等相關政策上路頭一年宣布了2,200億美元投資案，但目前大約已有四成延後進度或暫停，反映市場狀況惡化、需求放緩，以及在高風險選舉年中政策不明，導致業者改變計畫。

拜登2022年8月簽署IRA和「晶片與科學法」，提供超過4,000億美元的抵稅優惠、貸款和補助，為的是促進美國國內乾淨能源技術和半導體供應鏈的發展。不過，英國金融時報（FT）調查顯示，業者在新法上路頭一年所宣布總計2,200億美元的投資案中，已有840億美元的計畫延後兩個月至數年不等，甚至無限期擱置。

業者表示，市場狀況惡化、需求放緩，以及在高風險選舉年中政策不明，導致他們改變計畫。此外，美國政府對晶片法批准進度緩慢，通膨削減法規則不明，也導致有些投資被迫延遲。

金融時報除了檢視公司新聞稿和文件外，也和業者以及州級以下的地方政府做了超過100個訪談，得出以上的投資現況。

暫告擱置的大型投資案，有義大利國家電力公司在奧克拉荷馬州10億美元太陽能板廠、LG新能源在亞利桑那州的23億美元電池儲能設施，以及雅保在南卡羅來納州的13億美元鋰精煉廠。

台積電則將亞利桑那州二廠量產時程延後兩年，供應商在當地也調整腳步，其中長春集團將3億美元的工廠延後兩年，KPCT Advanced Chemicals規模2億美元的建廠案則喊停。

拜登本來想押寶工業轉型，為過去幾十年來製造業外移的美國，帶來就業和經濟效應，但這些工程的進度延誤，不僅令人質疑其成效，也可能讓副總統賀錦麗在這次總統大選，難以用振興製造業的政績來吸引藍領選民。

通膨削減法的抵稅優惠將延續至2032年，晶片法案也為選定的廠商提供豐厚資金，但業者通常必須達到一定生產目標後才能獲得資金。

拜登 美國 通膨

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