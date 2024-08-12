靜候通膨數據...美股早盤震盪 但輝達逆勢攀漲4%

美股上周幾乎收復5日股災的全部失土後，投資人靜候本周即將公布的通膨數據，美股12日早盤走勢震盪，開盤時四大指數齊揚，但隨後走勢均在平盤上下震盪。

道瓊工業指數早盤跌0.5%，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.06%，費城半導體指數漲0.1%。台積電ADR走勢跟三大指數同步開高後震盪。

但輝達（Nvidia）開高走高，漲幅一度超過4%，超微（AMD）也漲逾1%。

美國7月消費者物價指數（CPI）將於周三（14日）出爐，為決定市場是否繼續焦慮不安的關鍵。若數據報喜，代表經濟持穩，但若數據欠佳，將讓投資人感到憂慮。先前發布的7月非農就業報告疲弱，是上周股災的導火線之一。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）全球股票策略研究主管Lori Calvasina表示，標普500在5日從波段高點回檔8.5%，樂觀認為股市已打出短期底部，或接近築底，而重要的技術支撐水位也未遭突破。但仍保持警戒，市場波動可能會維持一段時間，要是經濟數據繼續令人失望，不排除出現成長恐慌（growth scare）。

恐慌指數VIX回穩，在12日降至約20，遠低於5日的超過65。

個股方面，星巴克上揚3%，據報維權投資人Starboard Value購入該公司股票，要提升股票價值。