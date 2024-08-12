快訊

自爆被當人頭！前木可總座指進駐後「同事全消失」 看柯帳本：下巴快掉下來

纏訟12年終落幕！南投前縣長李朝卿收回扣111罪全定讞 累計刑期逾400年

巴黎奧運／林郁婷最後一批返台！機長起飛前廣播讚：讓全世界看到台灣的驕傲

台灣印度力拚在MSCI新興市場指數權重追平中國大陸

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
MSCI（明晟）的季度調整結果即將出爐，分析師預料，印度在新興市場指數的權重將獲調升，進一步縮小與中國大陸的差距。 路透
MSCI（明晟）的季度調整結果即將出爐，分析師預料，印度在新興市場指數的權重將獲調升，進一步縮小與中國大陸的差距。 路透

MSCI（明晟）的季度調整結果即將出爐，彭博資訊報導，分析師預料，印度在MSCI新興市場指數的權重將獲調升，可望進一步縮小與中國大陸的差距。

MSCI將在台北時間8月13日凌晨公布結果，調整於8月30日收盤時生效。包括Smartkarma和IIFL證券公司等分析師都預期，印度在MSCI新興市場指數的權重，將提高至少1個百分點。印度目前在該指數權重為19.99%，調升之後將幾乎追上中國大陸的22.33%。

與此同時，台灣正與印度激烈競逐，要取代中國大陸成為MSCI新興市場指數的最大權重國。7月底為止，台灣在該指數的占比為18.39%。

印度受惠於總理莫迪推動的現代化方案，所帶來的基礎建設熱潮。台灣崛起，則是由於全球關注人工智慧（AI）的晶片製造商。

印度權重攀升，將成新興股市的新支柱，有望帶動更多資金流入該國。基金經理人說，由於陸股對新興市場指數的影響力不小，全球投資人對該指數態度審慎，印度權重上揚，可能會增添指數對全球投資人的吸引力。

MSCI 印度 指數

延伸閱讀

「是時候擺脫對中國恐懼」！印度議員籲恢復台印國會交流 研判莫迪對中硬下去

莫迪X帳號追蹤者破億 排名全球第7

莫迪會晤蒲亭 美大使提醒印度應重視美印關係

不甩拜登？印度莫迪同意擴大與俄羅斯貿易關係

相關新聞

OPEC一年來首度下修原油需求預期 是因為這個國家

石油輸出國組織（OPEC）12日小幅下調2024年全球原油需求成長預期，原因是上半年的數據比預期疲弱，中國大陸的需求展望...

若經濟衰退來襲 基金經理人曝你該買的是「這檔股票」

在全球股市面臨經濟陷衰退疑慮、消費者恐受擠壓之際，基金經理人押注一檔出人意表的股票：法國跨國連鎖超市家樂福（Carref...

制裁沒用？路透：仍有數十億美鈔和歐元流入俄 途徑包括這2國

路透獨家報導，根據他們所看見的海關數據顯示，儘管美國和歐盟制裁俄羅斯，禁止對其出口紙鈔，但自2022年3月以來仍有約23...

台灣印度力拚在MSCI新興市場指數權重追平中國大陸

MSCI（明晟）的季度調整結果即將出爐，彭博資訊報導，分析師預料，印度在MSCI新興市場指數的權重將獲調升，可望進一步縮...

市場聚焦美國CPI數據出爐 亞股多收高

投資人已設法走出上週美國經濟衰退疑慮引發的震盪走勢，將焦點轉向預計本週稍後出爐的美國關鍵通膨及零售數據，亞股今天多收高

紐西蘭央行本周將迎來關鍵決策 是否降息存在不確定性

紐西蘭央行本周將迎來關鍵決策，經濟學家和投資者無法確定央行屆時將啟動降息還是等待通膨回歸目標的進一步證據。在接受彭博調查的21位經濟學家中，有12位預計紐西蘭央行周三將把官方現金利率維持在5.5%不變，但有9位預測將開啟寬鬆周期。上周五晚些時候的貨幣市場定價顯示紐西蘭央行降息25個基點的概率為70%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。