台灣印度力拚在MSCI新興市場指數權重追平中國大陸
MSCI（明晟）的季度調整結果即將出爐，彭博資訊報導，分析師預料，印度在MSCI新興市場指數的權重將獲調升，可望進一步縮小與中國大陸的差距。
MSCI將在台北時間8月13日凌晨公布結果，調整於8月30日收盤時生效。包括Smartkarma和IIFL證券公司等分析師都預期，印度在MSCI新興市場指數的權重，將提高至少1個百分點。印度目前在該指數權重為19.99%，調升之後將幾乎追上中國大陸的22.33%。
與此同時，台灣正與印度激烈競逐，要取代中國大陸成為MSCI新興市場指數的最大權重國。7月底為止，台灣在該指數的占比為18.39%。
印度受惠於總理莫迪推動的現代化方案，所帶來的基礎建設熱潮。台灣崛起，則是由於全球關注人工智慧（AI）的晶片製造商。
印度權重攀升，將成新興股市的新支柱，有望帶動更多資金流入該國。基金經理人說，由於陸股對新興市場指數的影響力不小，全球投資人對該指數態度審慎，印度權重上揚，可能會增添指數對全球投資人的吸引力。
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