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彭博：中國藉巴黎奧運金牌數與美並列第一 宣揚國力

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
中國大陸在本屆巴黎奧運會上以40面金牌與美國並列金牌數第一，大陸當地報紙標題上寫著「榮耀巴黎」。美聯社
中國大陸在本屆巴黎奧運會上以40面金牌與美國並列金牌數第一，大陸當地報紙標題上寫著「榮耀巴黎」。美聯社

在11日落幕的巴黎奧運會上，中國大陸和美國以各40面金牌並列金牌榜第一，並創下大陸在海外奧運會上的最佳成績，也是2008年北京奧運來對上美國的最佳成績。這個結果已快速成為一個政治話題。大陸官媒正利用這一點，做為自己國家能和美國在國際舞台上較量的象徵。

彭博資訊報導，大陸和美國在金牌榜上並列第一的新聞，12日登上大陸主要社群網站微博的熱搜榜第一，點閱率超過6.6億人次。

大陸官媒環球時報12日社評表示：「不能孤立地看待中美兩國奧運成績的變化，這一變化本身就是不可抗拒的歷史大勢的一種反映。」

觀察者網專欄作家、復旦大學國際政治系教授沈逸則發文表示：「巴黎奧運會成為中美競爭的新領域，其背後深刻反映了兩國在國際舞台上日益加劇的對抗。競技體育已不再僅僅是技術和體能的較量，更成為了展現國家軟實力、維護國際形象的重要手段。」

不過，至少從1936年的柏林奧運開始，各國就會利用奧運表現來做政治解釋，甚至可能可以回溯到古希臘時代這項賽事的最初發想。

巴黎奧運 美國 金牌

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