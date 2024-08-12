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制裁沒用？路透：仍有數十億美鈔和歐元流入俄 途徑包括這2國

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
海關數據指出，自2022年3月以來約有23億美元的美元和歐元現鈔流入俄國。路透
海關數據指出，自2022年3月以來約有23億美元的美元和歐元現鈔流入俄國。路透

路透獨家報導，根據他們所看見的海關數據顯示，儘管美國和歐盟制裁俄羅斯，禁止對其出口紙鈔，但自2022年3月以來仍有約23億美元的美元和歐元現鈔，以交易黃金、白銀等方式流入俄國。

從記錄和彙編相關資訊的貿易供應商取得的海關數據顯示，現金是透過阿拉伯聯合大公國和土耳其等國運往俄國，這些國家沒有限制與俄貿易。

路透指出，先前未通報數據顯示，俄國已設法避開禁止現金進口的制裁，這也顯示儘管俄方努力減少對強勢貨幣的依賴，美元和歐元仍是進行貿易和旅行時的有用工具。

自2022年3月至去年12月間，多間俄國銀行從海外收到價值5億8000萬美元（約台幣188億元）現金，並出口等值貴金屬。相關記錄顯示，在許多狀況下，黃金和白銀流入那些提供鈔票的公司。

例如，俄國貸款機構Vitabank在2022、2023年從土國黃金交易公司Demas Kuyumculuk進口6480萬美元（約台幣21億元）現金。Vitabank在同一時期則對該公司出口價值5950萬美元（約台幣19億元）的黃金和白銀。

美國律師事務所Buchanan Ingersoll & Rooney國際貿易和國家安全實踐小組負責人皮卡德（Daniel Pickard）表示：「儘管美國和盟邦已意識到採取集體行動讓經濟制裁結果最大化，俄國也一直在學習如何避免和減輕所受衝擊。」

皮卡德還補充，幾乎可以肯定該數據低估了實際貨幣流量。

俄國央行和美國負責制裁的財政部外國資產控制辦公室（OFAC）沒有回應置評請求。

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