若經濟衰退來襲 基金經理人曝你該買的是「這檔股票」

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經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。路透
Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。路透

在全球股市面臨經濟陷衰退疑慮、消費者恐受擠壓之際，基金經理人押注一檔出人意表的股票：法國跨國連鎖超市家樂福（Carrefour）。

CNBC報導，Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許說，家樂福企業的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。去年Ranmore全球股市基金漲幅高達31%，優於標普500指數。

沛許指出，家樂福過去幾年營收顯著增加，同時保持穩定的庫存。根據FactSet數據，該公司2023年總營收由2018年的742億歐元（809.6億美元）增加14.4%至849億歐元。沛許說，這是由於家樂福不斷革新技術，「利用科技和人工智慧（AI），使庫存最佳化」。

沛許也說，「家樂福目前本益比為6，投資人可分配到還不錯的5%股息」，而雖然家樂福股價過去12個月下跌23%，主要原因來自市場對AI和科技股的興趣，大於日常消費品企業。

沛許強調，如今占家樂福營收近40%的自有品牌獲利也增加，而家樂福正在擴張的廣告業務，意即讓其他品牌在其購物平台上置入產品廣告，也有機會成為帶動成長的因素。

FactSet訪調的分析師，一致將家樂福的目標價設定為每股17.35歐元，意味著還有25%的上漲空間。

然而，不是所有人都對家樂福的短期成長如此樂觀。Stifel分析師勒卡斯堡說，在2021至2023年高通膨期間，家樂福「聚焦於保護獲利能力的策略，壓制了競爭力」。

瑞銀分析師莫罕卡力則說，家樂福預期今年調整後營業利益可達25億歐元，前提是下半年歐洲經濟好轉，但他「保守地」認為，這不會發生。

家樂福 庫存 通膨

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