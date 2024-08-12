迪士尼2兆投資戰略曝光 從樂園到虛擬宇宙擴大商機

迪士尼去年宣告10年投入600億美元（約新台幣2兆元）拓展體驗部門。跨部門主管今天面對媒體，分享從主題樂園、郵輪、虛擬宇宙的全球布局。

D23迪士尼全球粉絲大會近3天在加州安那罕舉行。主掌主題樂園、遊輪等非媒體部門的「迪士尼體驗」（Disney Experiences）總裁戴明哲（Josh D’Amaro）今天率多名高階主管對國際媒體座談。

戴明哲10日晚間在本田中心體育館，對1萬2000名迪士尼粉絲，揭曉在加州、佛州奧蘭多、東京、上海、香港及巴黎等園區內的發展計畫，獲得粉絲叫好。他強調「每一件計畫都正在動工」。

包括加州增設「可可夜總會」、「阿凡達」和擴建「復仇者聯盟」園區；奧蘭多的「怪獸電力公司」、「汽車總動員」園區；上海準備推出「蜘蛛人」雲霄飛車；巴黎「冰雪奇緣」世界預計2026年開幕，正籌備「獅子王」園區。

目前「迪士尼體驗」部門擁有5艘郵艇，未來預計把郵艇數量增加為15艘，堪稱迪士尼艦隊。

戴明哲去年宣布，砸下600億美元大力推展體驗事業，用汽車術語「渦輪增壓」（turbocharging）形容。

負責把虛構故事實體化、設計遊樂園細節，讓遊客在園區夢幻成真的華特迪士尼幻想工程（Walt DisneyImagineering）創意長范博思（Bruce Vaughn）分享迪士尼遊樂園如何施展「魔法」。

「幻想工程」（Imagineering）是迪士尼公司內專有用語，結合「想像」（imagine）和「工程」（Engineering）而來。運用數位媒體和物理環境的無縫接軌，讓遊客享受沉浸式體驗，感受故事魅力。

幻想工程用實景感動人心。最近一例是，香港迪士尼「冰雪奇緣」園區去年揭幕，「冰雪奇緣」導演、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李（Jennifer Lee）現場體驗故事場景出現在現實世界，感動落淚。

范博思說：「我們的產品不是技術或是建築，而是感情。」他強調迪士尼核心理念：一切的施工和建築都是為了創造入園遊客的感情聯繫。

主掌國際樂園事業的「迪士尼樂園國際」（DisneyParks International）總裁艾書琳（Jill Estorino）說，迪士尼無論在哪個城市或國家，核心理念始終如一，包括創造沉浸式體驗、用心講述感人的故事，注重每一個細節，提供優質的服務。

不同的是，迪士尼會依照當地消費者的喜好進行調整，例如上海迪士尼的「動物方城市」（Zootopia）（中國稱「瘋狂動物城」）園區，就融入了中國和上海特有的文化元素，讓遊客感覺到這個區域是為了在地人而建造。

迪士尼體驗不只追求跨文化，更要跨世代。迪士尼全球遊戲與數位娛樂（Global Games and DigitalEntertainment）執行副總裁夏普陶（Sean Shoptaw）介紹，迪士尼與電玩開發商Epic Games合作，打造數位宇宙，開拓年輕世代的客群。

在這個線上宇宙，迪士尼角色進入遊戲世界，夏普陶表示，這個數位宇宙不僅是遊戲，更是年輕世代的社交平台，把迪士尼的故事內容拓展到數位領域，不僅吸引現有的迪士尼粉絲，更能接觸到新的消費者。

除了遊樂園、虛擬世界，迪士尼正在擴大海上版圖，郵輪從現有的5艘，在未來幾年要增加到13艘，2025年增設新加坡為新的出航站。

迪士尼郵輪事業主管馬茲盧姆（Thomas Mazloum）表示，郵輪不只是一種旅行方式，更是沉浸式的故事體驗，迪士尼的「幻想工程師」團隊，設計細節，把迪士尼故事融入郵輪體驗，讓遊客有如住進主題樂園。(編輯：韋樞)