FT調查：響應拜登振興美國製造投資案 四成延後或暫停

英國金融時報調查報導，美國製造業響應總統拜登推動工業和氣候政策重大變革頭一年所宣布的投資案中，大約已有四成延後進度或暫停。

拜登2022年8月簽署「降低通膨法」和「晶片與科學法」，提供超過4,000億美元的抵稅優惠、貸款和補助，為的是促進美國國內乾淨能源技術和半導體供應鏈的發展。不過，業者在新法上路頭一年所宣布總計2,200億美元的投資案中，已有840億美元的計畫延後兩個月至數年不等，甚至無限期擱置。

業者表示，市場狀況惡化、需求放緩，以及在高風險選舉年中政策不明，導致他們改變計畫。此外，美國政府對晶片法批准進度緩慢，降低通膨法規則不明，也導致有些投資被迫延遲。

金融時報除了檢視公司新聞稿和文件外，也和業者以及州以下的地方政府做了超過100個訪談，得出以上的投資現況。

暫告擱置的大型投資案，有義大利國家電力公司（Enel）在奧克拉荷馬州10億美元太陽能板廠、LG新能源在亞利桑那州23億美元電池儲能設施，以及Albemarle在南卡羅來納州13億美元鋰精煉廠。

台積電（2330）則將亞利桑那州二廠量產時程延後兩年，供應商在當地也調整腳步，其中長春集團將3億美元的工廠延後兩年，KPCT Advanced Chemicals規模2億美元的建廠案則喊停。

降低通膨法的抵稅優惠將延續至2032年，晶片法案也為選定的廠商提供豐厚資金，但業者通常必須達到一定生產目標後才能獲得資金。