快訊

捲假帳疑雲！木可公司聲明即刻起暫停運作 依法進行公司清算

直播／政治獻金假帳疑雲 黃珊珊、柯文哲親上火線說明

6空姐受傷！長榮班機遇亂流餐點灑滿地 乘客苦笑：可樂洗頭初體驗

FT調查：響應拜登振興美國製造投資案 四成延後或暫停

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
LG新能源在亞利桑那州23億美元電池儲能設施已暫緩投資，圖為LG新能源在俄亥俄州和通用汽車合資的電池組裝廠。美聯社
LG新能源在亞利桑那州23億美元電池儲能設施已暫緩投資，圖為LG新能源在俄亥俄州和通用汽車合資的電池組裝廠。美聯社

英國金融時報調查報導，美國製造業響應總統拜登推動工業和氣候政策重大變革頭一年所宣布的投資案中，大約已有四成延後進度或暫停。

拜登2022年8月簽署「降低通膨法」和「晶片與科學法」，提供超過4,000億美元的抵稅優惠、貸款和補助，為的是促進美國國內乾淨能源技術和半導體供應鏈的發展。不過，業者在新法上路頭一年所宣布總計2,200億美元的投資案中，已有840億美元的計畫延後兩個月至數年不等，甚至無限期擱置。

業者表示，市場狀況惡化、需求放緩，以及在高風險選舉年中政策不明，導致他們改變計畫。此外，美國政府對晶片法批准進度緩慢，降低通膨法規則不明，也導致有些投資被迫延遲。

金融時報除了檢視公司新聞稿和文件外，也和業者以及州以下的地方政府做了超過100個訪談，得出以上的投資現況。

暫告擱置的大型投資案，有義大利國家電力公司（Enel）在奧克拉荷馬州10億美元太陽能板廠、LG新能源在亞利桑那州23億美元電池儲能設施，以及Albemarle在南卡羅來納州13億美元鋰精煉廠。

台積電（2330）則將亞利桑那州二廠量產時程延後兩年，供應商在當地也調整腳步，其中長春集團將3億美元的工廠延後兩年，KPCT Advanced Chemicals規模2億美元的建廠案則喊停。

降低通膨法的抵稅優惠將延續至2032年，晶片法案也為選定的廠商提供豐厚資金，但業者通常必須達到一定生產目標後才能獲得資金。

亞利桑那州 美國 通膨

延伸閱讀

放心把美國經濟交給誰處理 賀錦麗支持度勝川普

郭董虛幌1招 讓川普記恨至今！下個到美投資的是誰？謝金河點這集團的「大投資計畫」

賀錦麗未開記者會或接受媒體訪問 華郵紐時同質疑

披露退選心路歷程…拜登提黨內同僚壓力 點名裴洛西

相關新聞

巴奧推升法經濟成長至0.5% 「好萊塢洛奧」備受期待

巴黎奧運11日在法蘭西體育場正式圓滿落幕，根據法國央行與官方統計機構的預測，本屆奧運將帶動法國本季經濟加速成長，估算經濟...

全球原油過剩的前兆？多家美國煉油業者減緩運作

一些美國煉油大廠本季正減少煉油設施運作，引發外界擔心全球原油過剩的情況正在成形。

FT調查：響應拜登振興美國製造投資案 四成延後或暫停

英國金融時報調查報導，美國製造業響應總統拜登推動工業和氣候政策重大變革頭一年所宣布的投資案中，大約已有四成延後進度或暫停...

企業差旅新常態：為節省支出 減少搭機 尤其「一日遊」

根據全球商務旅行協會（GBTA），企業差旅的「新常態」是減少搭乘飛機，尤其當日往返的搭機行程。

英大企業CEO薪酬是全職勞工的120倍！中位數漲2%低於美但創新高

根據英國智庫High Pay Cntre，英國最大型企業、富時100指數成分股公司的執行長去年領取的薪酬，中位數小幅上升...

美股本周是否又顛簸？投資人屏息等待這一數據

金融市場上周遭遇上沖下洗後，本周美股將面臨一連串經濟數據與財報消息考驗，其中最受矚目的，是美國周三將公布7月消費者物價指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。