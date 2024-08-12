聽新聞
test
0:00 / 0:00

想穩賺不賠？洛杉磯接棒辦2028奧運 預算70億美元 有機會不超支

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
洛杉磯主辦2028年夏季奧運的大挑戰將是不賠本。美聯社
洛杉磯主辦2028年夏季奧運的大挑戰將是不賠本。美聯社

在巴黎奧運閉幕之際，洛杉磯已開始為主辦2028年夏季奧運做準備，該市的一大願望是別賠本賺吆喝。

洛杉磯營建人員正進行三大建設——擴建鐵路系統、改造機場，以及翻新市中心會議中心做為賽事場地——以迎接接肯花大錢前來觀賞賽事的數十萬遊客。

2019年，洛杉磯獲得奧運主辦權的兩年後，時任市長的賈西迪說，他預期主辦奧運能賺到10億美元。

現任市長貝斯表示，「必須確保奧運是經濟利多，洛杉磯的經濟不會受創」。她說，成敗要看是否「人人受益」，除知名景點外，全洛杉磯的小型企業都能接觸到遊客，小孟加拉、小衣索比亞和小亞美尼亞也要揚名立萬。

洛杉磯上次主辦奧運是1984年，那次主要利用現有設施舉辦活動，是現代奧運財務最成功的案例之一，據報最終獲利2.23億美元（換算現值約6.7億美元）。

這次也想不賠錢將是一大挑戰。維吉尼亞理工大學教授伍騰（Jadrian Wooten）表示，政壇人物承諾奧運會帶來的好處經常都被誇大：「支持者常將吹捧奧運是經濟投資，但它更像是一場很昂貴的派對。」

籌辦奧運的民間團體LA28估計，支付包括開幕與閉幕典禮在內舉辦各項活動的相關費用，預算將近70億美元。洛杉磯官員與加州議員已同意，超過預算的部分由納稅人承擔。

紐約時報指出，許多奧運的實際花費都超出預算。根據牛津大學的成本研究，2021年因新冠疫情而延遲的東京奧運總共花了140億美元，超出預算約128%。2016年里約熱內盧奧運耗資240億美元，是迄今最昂貴的夏季奧運，超出預算352%。

伍騰說，如果洛杉磯能汲取自己過去的經驗教訓，強調永續性且避免從零開始興建設施，很有機會自奧運獲益。

鑑於許多奧運主辦城市都出現預算膨脹與開幕前後勤猛趕進度的情況，一些專家已呼籲，奧運應選擇兩個永久主辦城市，一個辦夏季奧運，另一個辦冬季奧運，以便創造更多的經濟與環境永續性。

東京奧運 洛杉磯

延伸閱讀

奧運籃球／曾有92夢幻隊、08救贖隊 詹皇：2024是復仇者聯盟

從原本不被看好到備受肯定 巴黎奧運圓滿落幕

巴黎奧運／閉幕典禮如大型派對 「不可能的任務」旋律一響滿場驚呼

不只奧運期間才挺運動員 朱立倫：盼明年成立體育部

相關新聞

靜候通膨數據...美股早盤震盪 但輝達逆勢攀漲4%

美股上周幾乎收復5日股災的全部失土後，投資人靜候本周即將公布的通膨數據，美股12日早盤走勢震盪，開盤時四大指數齊揚，但隨...

OPEC一年來首度下修原油需求預期 是因為這個國家

石油輸出國組織（OPEC）12日小幅下調2024年全球原油需求成長預期，原因是上半年的數據比預期疲弱，中國大陸的需求展望...

台灣印度力拚在MSCI新興市場指數權重追平中國大陸

MSCI（明晟）的季度調整結果即將出爐，彭博資訊報導，分析師預料，印度在MSCI新興市場指數的權重將獲調升，可望進一步縮...

X被控私自將用戶個資用於訓練AI 在8歐國遭到申訴

隱私權倡議組織「歐洲數位權利中心」今天在8個歐洲國家針對社群媒體平台X提出申訴，指這家美國公司在未經使用者同意下，將個人...

制裁沒用？路透：仍有數十億美鈔和歐元流入俄 途徑包括這2國

路透獨家報導，根據他們所看見的海關數據顯示，儘管美國和歐盟制裁俄羅斯，禁止對其出口紙鈔，但自2022年3月以來仍有約23...

若經濟衰退來襲 基金經理人曝你該買的是「這檔股票」

在全球股市面臨經濟陷衰退疑慮、消費者恐受擠壓之際，基金經理人押注一檔出人意表的股票：法國跨國連鎖超市家樂福（Carref...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。