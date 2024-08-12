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聯合國：全球青年失業率 創15年來最低

中央社／ 日內瓦12日綜合外電報導

聯合國今天表示，全球青年失業率創下15年來最低，但並非所有地區都已從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的低迷中恢復。

法新社報導，聯合國勞工機構國際勞工組織（International Labour Organization）表示，未就業、未就學或未接受職業訓練的15至24歲年輕人，也就是所謂的「尼特族」（Not in Education, Employment, orTraining, NEET）數量令人擔憂。國際勞工組織補充說，COVID-19疫情後的復甦並未在所有地區全面實現。

國際勞工組織表示：「某些地區的年輕人和許多年輕女性，並未因經濟復甦而受益。」

國際勞工組織表示，2023年全球失業年輕人總數為6490萬人，這是本世紀以來的最低水準。

報告指出，去年青年失業率為13%，創15年來新低，少於2019年疫情前的13.8%，「預期今明兩年將進一步下降至12.8%」。

「然而各個地區的狀況並不相同。在阿拉伯國家、東亞、東南亞與太平洋地區，2023年青年失業率高於2019年。」

國際勞工組織於「2024年全球青年就業趨勢」報告中提出警告，年輕人從事臨時工的情況與日俱增，年輕畢業生人數與適合從事的工作之間的差距也不斷擴大。

報告指出，太多年輕人是尼特族，在新興與開發中經濟體想要獲得合宜工作的機會有限。尼特族的比例在2023年為20.4%，其中2/3的尼特族是女性。

2023年，年輕女性的尼特族比例為28.1%，年輕男性的尼特族比例為13.1%。以全球而言，超過一半的年輕勞動者為非正式就業。

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