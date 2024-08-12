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英大企業CEO薪酬是全職勞工的120倍！中位數漲2%低於美但創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國富時100指數成分股公司執行長去年領取薪酬的中位數上升2%，至創新高的419萬英鎊。路透
英國富時100指數成分股公司執行長去年領取薪酬的中位數上升2%，至創新高的419萬英鎊。路透

根據英國智庫High Pay Cntre，英國最大型企業、富時100指數成分股公司的執行長去年領取的薪酬，中位數小幅上升2%至419萬英鎊（約台幣1.77億元），是該智庫2009年匯整資料以來最高，但漲幅不如前一年的21%，也低於Institutional Sharholder Services旗下數據提供商ISS-Corporate匯整出的美國標普500指數成份股公司CEO年薪中值漲幅12.5%。

其中領到最高薪的是阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長Pascal Soriot，總薪酬為1,690萬英鎊，比一年前的1,510萬英鎊高出12%。 

英國高管仍在努力爭取更高的薪酬，希望媲美美國競爭對手，以免阻礙企業吸引頂尖人才。High Pay Cntre主任Luke Hildyard指出，平均薪酬走高是因為少數公司大幅提高獎勵，而非全面性上揚。該智庫的分析涵蓋CEO的整體薪酬方案，包括工資、獎金、養老金和激勵方案。

但這些數字也將成為反高薪人士批判的依據，富時100指數CEO的中位數薪酬已是英國全職勞工的120倍。

指數 英國

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