美股債走勢重回負相關 債券再成避險防禦重點

美國紐澤西州Investment Partners資產管理公司基金經理艾貝拉（Gregg Abella）多年來「敲鑼打鼓」鼓吹買債以及資產配置多元化，但這個建議並不受歡迎，直到本月股市開始暴跌、債券需求飆升，10年期美國公債殖利上周初一度跌至2023年中以來最低，「債券終於發光發熱」。

這場反彈頗令人意外。固定收益可抵銷股市下跌時的功用近年來備受質疑。尤其2022年，債券在股市下滑時完全無法提供任何保護，這種相關性完全崩潰。事實上，美國公債那年創史上最嚴重虧損。

當時股市大跌是因為聯準會升息以對抗通膨飆高引發，最近股市大跌則很大程度由經濟陷入衰退的恐懼引發。降息預期因此急速升溫，債券在這種環境下表現出色。

標普500指數在8月的前三個交易日下跌大約6%，國庫券市場卻上漲近2%。這使得將60%資產投資股票、40%投資債券的傳統策略，表現優於100%投資股票。

隨著股市過去幾天站穩腳步，債券最終將抹去大部分漲幅，但固定收益產品在市場混亂時刻能發揮避險作用的看法仍然存在。

TwentyFour資產管理公司投資組合經理柯提斯（George Curtis）表示，他早在幾個月就開始增持美國公債，一方面是因為現在的殖利率較高，另一方面也因為預期隨著通膨消退，舊有的股債關係將回歸。

再次反向

股票與債券兩大資產類別之間的傳統反向關係再次回歸，至少目前如此。

股債之間的一個月負相關性在上周達到去年區域銀行危機以來最高。相關性為1表示兩者移動步調一致，負1表示移動方向相反。一年前，該指數曾高於0.8，為1996年來最高，顯示債券作為投資組合的「壓艙物」幾無用處。

隨著聯準會2022年3月起激進升息，導致兩個市場都暴跌，也顛覆了兩者之間的關係。所謂的60/40組合在那年損失17%，表現是2008年全球金融危機以來最差。

如今市場背景再度轉回到有利於債券，通膨比較受到控制，在殖利率仍遠高於五年均值時，焦點轉向了美國經濟可能衰退。

未來一周對債券多頭而言風險重重。美國7月的PPI和CPI報告即將出爐，任何通膨回升跡象都可能重新推高殖利率。上周四，請領失業救濟的人數意外下降後，緩和了勞動市場正在走弱的訊號，債券殖利率已開始走高。

儘管眼下債券市場興隆，仍有許多人像為摩根大通策略收益機會基金管理100億美元資產的艾根 （Bill Eigen）一樣，對重回債市抱持謹慎態度。

他並不認為通膨夠溫和、經濟夠疲弱，值得聯準會採取寬鬆政策來改變局面。他的投資組合過去幾年一直保有半數以上現金，大部分放在貨幣市場，投資於國庫券之類約當現金的資產。短期國庫券的殖利率比5%稍高，較長期債券至少高出一個百分點。

他說：「 降息幅度會很小，而且循序漸進。債券作為避險工具的最大問題是，我們仍處於通膨環境」。

彭博策略師Ira F. Jersey and Will Hoffman表示：「進入衰退的話，殖利率曲線往往變得更陡。8月5日，美國2年期和10年期公債殖利率曲線異常短暫反轉，可能預示債券走牛的趨陡走勢，預計將隨着經濟放緩而持續下去。與此同時，我們認爲股債的相關性可能正在正常化。」

已有愈來愈多的投資人像柯提斯一樣，將通膨置於次要地位。在上周市場波動最劇烈的時候，債券投資人一度升高了對經濟成長的憂慮。兩年期公債殖利率兩年來首見短暫低於10年期公債殖利率，顯示市場正為衰退和快速降息預做準備。

品浩投資管理公司（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示：「由於通膨趨勢走低，且風險較為平衡，或甚至是傾向對更顯著的經濟放緩憂慮，我們確實認為債券將展現出更強的防禦性。」