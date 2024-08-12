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日銀前委員預料日本今年無力再升息 日圓走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本央行前審議委員櫻井真。路透
日本央行前審議委員櫻井真。路透

日本央行前審議委員櫻井真表示，鑒於最近升息引發市場動盪，且經濟迅速復甦的可能性較低，日本銀行（央行）今年內預料無法再升息。

櫻井上周五接受彭博訪問時說：「央行至少在今年內無法再升息。」「他們能否在明年3月前再升息一次尚難逆料。」

最近市場震盪和日銀所做的反應，令市場對前景保持警覺。隔夜指數交換（OIS）市場顯示到今年底升息的可能性相較於7月決策後已大幅下降。

櫻井說：「在貨幣政策回歸正常化的過程中，他們決定從幾乎零利率的狀態轉向正常的0.25%，這是好事。」他說，但這一步需要投入極大精力，因此「應該觀望一段時間」，再考慮進一步升息。

日銀7月31日決定將政策利率從0至0.1%調高到0.25%後引發市場震盪，日銀溝通方式也遭到檢驗。

總裁植田和男暗示還會多次升息的鷹派論點，在市場對美國經濟有所顧慮之下，成了助長日圓飆升的幫凶。日本股市也遭到1987年以來最嚴重的崩跌，迫使日銀副總裁內田真一承諾，在市場不穩定的情況下不會升息，以安撫投資人。

日圓兌美元周一貶值0.2%至146.90日圓。日銀上次決策以來，日圓升值將近4%。

櫻井說：「內田的言論是適當的，因為現在市場穩定非常重要，」他4月接受彭博訪問時曾預料下一次升息會在秋季，明年起政策將穩定邁向正常化。

同時，櫻井批評植田記者會上的溝通方式。他說：「將問題引導到自己的領域是很重要的，以便闡述自己想表達的論點，但植田沒有把局面控制好。」「日銀正從過度的貨幣寬鬆轉向適切的貨幣寬鬆，而最大問題是植田未能堅定地傳達他們仍將維持寬鬆政策。這本來就是他們堅持的條件。」

櫻井表示，沒有做此解釋，植田最終給人一種他會「不斷升息」的印象。「學術出身的經濟學家往往過於直率，因為答案可以從數字中找到，」櫻井說。「但實際經濟並不那麼簡單。因此，當局也需要依靠實際經驗並靈活應變。」

日本央行 溝通方式

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