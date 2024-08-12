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蘋果傳明年初推iPhone SE4搭載OLED螢幕且支援AI功能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出明年初將推出iPhone SE 4，是新一代的平價手機。圖為蘋果在2016年發表的iPhone SE。美聯社
蘋果傳出明年初將推出iPhone SE 4，是新一代的平價手機。圖為蘋果在2016年發表的iPhone SE。美聯社

蘋果公司最新款的平價手機、第四代的iPhone SE據報導將在2025年初上市，傳出將搭載OLED螢幕，而且支援蘋果的人工智慧平台Apple Intelligence。

根據先前的傳言，iPhone SE 4應該會有許多更新。依據最新報導，這款平價手機即將迎來重大改款。

彭博資訊11日報導，iPhone SE 4最快將在「2025年初」推出，將是當前iPhone SE機款自2022年上市以來首度升級。

彭博這份時事通訊同樣指出iPhone SE 4將搭載滿版的OLED螢幕，機身則是以iPhone 14為藍本。不過，先前也有傳言指出，最新的iPhone SE看起來會像iPhone 16。

此外，iPhone SE 4傳出將包含支援Apple Intelligenc功能。由於這款手機售價可能不到500美元，有望提供消費者以低成本切入使用生成式AI的方式。

彭博在傳言和爆料方面有著良好的紀錄，最新的報導雖然沒有提供 iPhone SE 4太多新消息，但也為先前的傳言帶來一些佐證。

其他有關iPhone SE 4規格的傳言，包括支援Face ID，以及單一的後鏡頭。

售價 消費者

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