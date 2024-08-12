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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
迪士尼公布擴展計畫，包括在佛羅里達的神奇王國（Magic Kingdom）新增專門為電影反派角色而設的區域。路透
迪士尼公布擴展計畫，包括在佛羅里達的神奇王國（Magic Kingdom）新增專門為電影反派角色而設的區域。路透

美股上周五（9日）連續二日反攻，在一周內創下近兩年來最大漲跌的震盪交易中，幾乎收復全部失地。投資人雖普遍認定經濟基本面並無變化，但分析師提醒，如此波動走勢可能持續到月底。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

標普反彈收復一周失土 台積電ADR終止連三周跌勢

標普500指數和那斯達克綜合指數上周五雙雙上漲0.5%，道瓊工業指數漲0.1%。一周下來，標普500幾乎收復全部失地，而那指和道指跌幅分別收斂至0.2%和0.6%。

台積電（2330）ADR上周五漲1.6%，溢價拉大到將近16%，受7月營收創新高激勵，周線反彈11.5%，止住連三周頹勢，收復本月全部失地。費城半導體指數跌0.4%，周線上漲2.2%。

儘管美股大致收復上周一跌幅，但仍低於前一周美國公布就業報告前的水準。美7月就業報告遠不如預期，市場擔心聯準會（Fed）降息步調慢半拍；日本央行下一步傾向升息使套利交易受挫，也在各資產引發連鎖反應。

大漲大跌的情況恐怕尚未結束。

近日投資人關注焦點在就業，但很快又會重新關注通膨，7月消費者物價指數（CPI）將於周三發布，預料年增率將降至3%，零售銷售數據也在隔天公布。

美債恢復安全資產功用

隨著市場對美國經濟衰退的擔憂消退，2年、10年、30年期公債殖利率全周都大幅走高，10年期美債殖利率在全周上下震盪超過30個基點後，已經回到8月初公布非農就業數據之前的水準。投資人將關注利差交易平倉、美國經濟數據、地緣政治風險後續發展。

美國2年期公債殖利率上周五（9日）攀升1個基點至4.054%。10年期公債殖利率降低5.5個基點至3.943%，30年期殖利率下滑5.9個基點至4.226%。

值得注意的是，避往安全資產而投入公債的買氣大增，顯然重獲股市下跌時提供泊靠的地位。固定收益可抵銷股市下跌時損失的功用近年來受到質疑。尤其是在2022年，美國政府公債創下有史以來最嚴重的損失，這種相關性完全崩潰。

Fed理事鮑曼對降息持保留態度

聯準會（Fed）理事鮑曼表示，她仍然認為通膨存在上行風險，勞動市場也保持強勁，暗示她可能還沒有準備好在Fed 9月下次開會上支持降息。

「5月和6月在降低通膨方面取得的進展令人欣喜，但通膨仍令人不安地高於委員會2%的目標，」鮑曼周六在科羅拉多對堪薩斯銀行家協會致詞時表示，「在考慮調整當前政策立場時，我將保持謹慎。」

英特爾創新大會 延後舉辦

彭博資訊報導，英特爾9日表示，將延後原定下月在加州聖荷西舉行的技術創新大會。

英特爾這項年度技術創新大會，是執行長基辛格推動的活動，目的在重建英特爾在科技方面的領先地位和影響力。創新大會是以英特爾歷史悠久的「英特爾開發者論壇」為本，「英特爾開發者論壇」曾經是為電腦業設定發展方向的重要會議。

據了解，英特爾舉辦的這項活動，去年是第三屆，今年本來要於9月下旬舉辦，卻臨時延後，引發外界關注，評估是其撙節成本措施之一。

迪士尼擴大主題樂園設施

迪士尼公布擴展計畫，包括在佛羅里達的神奇王國（Magic Kingdom）新增專門為電影反派角色而設的區域，以及在上海和香港的蜘蛛人設施。迪士尼還計劃新增四艘郵輪，使其船隊規模擴展至13艘。

指數 美國 通膨

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