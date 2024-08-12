美7月通膨將持平3% 核心CPI料將降至3.2%

在投資人信心依然脆弱之際，美國本周陸續公布的7月通膨與零售銷售數據、以及沃爾瑪（Walmart）等零售商上季財報，將考驗市場對美國經濟軟著陸的預期，預料股市仍將是震盪的一周。

本周最重要的數據，當屬14日出爐的美國7月消費者物價指數（CPI），預估年升率將持平為3%，月比則攀升0.2%，扭轉6月月比下跌0.1%的趨勢。

在中古車、機票與飯店價格下滑的影響下，7月核心CPI年升率預料將降至3.2%，月升幅則擴大至0.2%，可能使聯準會（Fed）偏好的通膨指標－核心個人消費支出（PCE）平減指數7月年升率提高到2.7%左右，但仍將顯示美國物價處於下滑趨勢，預料Fed還是會因失業率上揚，在9月降息，成為市場利多。

美國13日也將發布7月生產者物價指數（PPI），預估年升率將降至2.3%，核心PPI年升率也會降到2.7%。目前市場預期Fed於9月降息的機率為100%，差別只在於降幅，降1碼機率為51.5%，降2碼的機率是48.5%。

市場對美國經濟軟著陸信心的最大考驗，將來自15日公布的7月零售銷售和上周初領失業救濟金人數。7月零售銷售預料月比增加0.4%，優於6月的零成長，主要因為汽車銷售回升，但用於計算國內生產毛額（GDP）的所謂「控制組」零售銷售增幅將大幅縮小至0.1%，反映比較基期較高、及多數消費者依舊阮囊羞澀，偏重必要支出。

另一觀察重點為沃爾瑪和家得寶（Home Depot）發布財報時，對美國消費支出前景的看法。沃爾瑪上季獲利預料將優於預期，並調高全年財測，受惠於降價與自有品牌產品的買氣。家得寶同店銷售可能下滑1.9%，為連七季萎縮，顯示消費者減少對非必要大宗產品的花費。

上周首次申請失業救濟金人數預估將增加到23.6萬人，反映熱帶風暴黛比（Debby）侵襲的影響，但以歷史標準來看依然偏低。7月工業生產則預料將下滑，反映製造業處境維持艱困。