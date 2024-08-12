美股四道壓力 成形

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股。美聯社
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全球股市上周遭逢沉重賣壓，標誌著新冠疫情後的市況平穩期告一段落，美國經濟、企業盈餘、全球利率和政治情勢丕變，正形成四股壓力，把市場推入一段變化莫測的波動期。

美國7月就業報告不如預期，讓期待經濟軟著陸的市場為之駭然，加上日本銀行（央行）意外升息加速「日圓利差交易」平倉，引發全球股災。

英國金融時報（FT）報導，上周的事件凸顯全球市場背後的大環境已出現重大變化。美國經濟、企業盈餘、全球利率到政治局勢等面向的壓力日增，預告疫後穩定時期的落幕，以及波動期的開始。

這四股力量合起來會造成多大衝擊，尚難評估，但可確定的是，過去18個月來股市穩定上漲的時期將一去不復返。

花旗銀行分析指出，未來數周一些事件可能導致市場劇烈震盪。交易員預估，通膨數據發布、下一份非農就業報告出爐、傑克森洞全球央行年會，以及輝達第2季財報揭曉時，美股標普500指數單日波動幅度可能多達1.5%。

美國企業財報不斷傳出消費者縮減開支的警訊，同時投資人也在審視大型科技公司砸錢投資人工智慧（AI），迄今的回報卻乏善可陳。

日銀7月31日意外升息，也讓投資人措手不及，引爆日圓利差交易平倉潮，世界各地用日圓融資買進的資產紛紛暴跌。這波市場大地震，可謂讓疫後便宜資金鼓勵輕鬆套利的時代畫下句點。

日圓 美國經濟

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