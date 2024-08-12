標普500成分股Q2淨利估增7.4% 美企類股輪動增添柴火
在美國企業財報季接近尾聲之際，在這波人工智慧（AI）熱潮中遭忽略的企業，正展開期盼已久的獲利復甦，美股「科技七雄」以外的標普500指數成分企業，有望出現2022年第4季以來首見的獲利成長，可能增添類股輪動的柴火。
隨著標普500指數已有八成以上成分企業公布上季財報，彭博資訊彙編的數據顯示，獲利成長的企業範圍日益擴大，科技七雄除外的標普500指數成分企業上季獲利將年比成長7.4%，一掃連五季下滑的陰霾，可能促使更多資金從大型股轉向規模更小或表現落後的股票。
Truist Wealth共同投資長勒納說，更多企業獲利成長是大利多，為經理人提供更多機會，及更平衡的市場。
相較下，投資人對AI的熱情動搖，因為亞馬遜、微軟及Google母公司字母（Alphabet）的展望若非低於預期、就是欠缺具體細節，引發AI投資可能不會很快獲的回報的憂慮。輝達（Nvidia）預定本月稍後發布上季財報，勢必備受關注。
此外，企業主管都樂觀看待獲利前景，彭博的第3季趨勢呈現正向趨勢。美銀的數據也顯示類似景象，美銀策略師蘇布拉曼尼亞指出，分析師對2024及2025年的平均預測都顯示樂觀。
不過，美企上季營收不如預期的頻率卻提高。彭博數據顯示，21%已發布上季財報的公司營收低於預期，高於一年的20%。勒納說，上季整體獲利優於預期的比率接近長期平均值，營收優於預期的比率卻低於平均。
股價反應也更加激烈。這個財報季的股價波動加劇，利多及利空引發股票反應比以往更強烈。花旗發現，標普500指數企業公布第2季財報當天的平均股價漲跌幅為4.9%，遠高於歷史均值3.3%。
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