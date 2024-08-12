奧林匹克經濟學／巴黎奧運效益 加持經濟成長

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
Insee估計，巴黎奧運將使法國第3季經濟成長率增加0.3個百分點，推升至0.5%。（路透）
Insee估計，巴黎奧運將使法國第3季經濟成長率增加0.3個百分點，推升至0.5%。（路透）

巴黎奧運11日在法蘭西體育場正式圓滿落幕，根據法國央行與官方統計機構的預測，本屆奧運將帶動法國本季經濟加速成長，估算經濟成長率逼近0.5%。

法國央行預估，拜奧運門票銷售和電視轉播權合約等收入所賜，本屆奧運將使第3季國內生產毛額（GDP）成長率提高約0.25個百分點，與法國國家統計及經濟研究局（Insee）的預測大致相當。

法國央行推估，本季經濟可望成長0.35%-0.45%，高於前兩季的0.3%增幅，但央行也說，還沒評估本屆奧運的全面影響。Insee估計，巴黎奧運將使法國第3季經濟成長率增加0.3個百分點，推升至0.5%。

在巴黎奧運登場前，許多人都擔心這場全球最大運動盛會將拖累法國經濟，因為通常會在這個時節前往巴黎的遊客都選擇避開。飯店與法航等航空業者都說，訂票及訂房都下滑。

法國央行說，這項預測仍有相當高的不確定性，因為奧運會的正面效應，被選舉過後出現僵局國會的政局不確定性所抵銷。

該央行7月22日-8月5日對8,500家公司進行的訪調還顯示，總統馬克宏6月9日突然宣布解散國會、並提前改選來的商業不確定性，如今已有緩解，但工業及服務業的失業率仍高於他宣布前的水準。

央行首席經濟學家卡尼爾（Olivier Garnier）說：「現在判斷這種不確定性將如何影響招聘和投資決策，還為時過早。」但無論如何，奧運會對經濟的助益將很短暫。他說，這種效應「大多會在第4季消失」。　

隨2024年巴黎奧運在11日劃下句點，將由美國洛杉磯接手舉辦2028年奧運，巴黎奧運的閉幕典禮也展現出濃濃的好萊塢風格。

目前正在歐洲拍攝最新一集「不可能任務」電影的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），預料將成為閉幕典禮最受矚目的亮點。據傳他將在典禮上進行一場戲劇性的絕技表演，象徵著奧運聖火從巴黎傳遞到洛杉磯。他的參與凸顯奧運所代表的重要文化跨界，將國際運動與好萊塢壯麗場面融合一起。

除「阿湯哥」，創作歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、嗆辣紅椒（Red Hot Chili Peppers）等加州一線藝人，也將在洛杉磯共襄盛舉 ，為閉幕活動增添明星的魅力。

巴黎奧運 法國

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