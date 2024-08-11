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擁「圍牆花園」屏障！專家估輝達AI霸主地位 兩三年內難撼動

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
儘管近來競爭加劇，專家預估未來兩三年，輝達仍會是無庸置疑的AI一哥。路透
儘管近來競爭加劇，專家預估未來兩三年，輝達仍會是無庸置疑的AI一哥。路透

人工智慧（AI晶片霸主輝達（Nvidia），擁有類似蘋果的「圍牆花園」（walled garden）優勢。輝達用晶片和軟體打造出強大的商業堡壘，能留住客戶並將對手屏除在外。儘管近來競爭加劇，專家估計未來兩三年輝達仍會是無庸置疑的AI一哥，囊括九成市占。

輝達打造出圍牆花園的關鍵，是名為CUDA的軟體平台。該公司的繪圖處理器（GPU）原本設計來處理3D圖形與電玩遊戲，2007年發布的CUDA，解決了先前無解的問題，即如何用GPU來處理非圖形軟體，像是加密演算法、加密貨幣挖礦等。

CUDA使得GPU能執行其他各種運算，其中之一是AI軟體。近年來AI蓬勃發展，促使輝達躍居全球最有價值的企業之一。

CUDA只是起點，輝達多年來推出專門函式庫，回應軟體開發者的需求，允許GPU能執行大量任務，速度之快讓英特爾和超微（AMD）的傳統通用型處理器望塵莫及。

輝達軟體平台的重要性，說明了為何多年來該公司軟體工程師的人數持續多於硬體工程師。執行長黃仁勳將軟硬體並重的策略，稱為「全端運算」，意味該公司生產打造AI所需的一切產品，從晶片乃至於軟體。

輝達客戶十多年來用CUDA寫了堆積如山的程式碼，這個軟體很難轉移到對手的系統。這代表競爭對手發表新AI晶片時，都須與此一平台抗衡。輝達在6月股東大會上，宣布CUDA包含逾300個函式庫和600個AI模型，並支援500多萬名研發人員在約4萬家公司使用的3,700個GPU加速應用程式。

雖然其他晶片製造商、甚至Google和亞馬遜等科技巨擘都加入競爭行列，但輝達憑藉著圍牆花園在未來幾年內極不可能大幅流失AI市占。

這也解釋了為何從長遠來看，輝達的主導地位可能是在編碼能力而非僅在IC設計上，以及對手為何競相開發能避開輝達保護牆的軟體。

Citi Research分析師馬里克（Atif Malik）估計，未來兩、三年輝達在AI相關晶片的市占將維持在約90%。他預測，在2027年前AI晶片的市場規模將達每年4,000億美元，而輝達在今年1月為止的年度營收約為610億美元。

AI NVIDIA 晶片 輝達

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