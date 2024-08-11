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南韓上半年對台記憶體出口暴增兩倍多 因這公司出口大量晶片給台積

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓上半年晶片對台出口暴增225%，主因是SK海力士為了大客戶輝達，出口大量晶片給台積電。 路透
南韓上半年晶片對台出口暴增225%，主因是SK海力士為了大客戶輝達，出口大量晶片給台積電。 路透

南韓媒體報導，南韓上半年記憶體晶片對台出口暴增225%，主因是晶片大廠SK海力士（SK Hynix）為了大客戶輝達（Nvidia），大量出口高頻寬記憶體（HBM）晶片給輝達晶片的主要代工廠台積電，以進行封裝。

韓國先驅報報導，南韓產業通商資源部和韓國貿易協會11日數據顯示，南韓1-6月出口到台灣的記憶體晶片比去年同期增長225.7%至42.6億美元，遠高於南韓整體記憶體出口的88.7%增幅。

台灣上半年也成為南韓記憶體晶片的第三大出口市場，比以往上升兩名，超越越南和美國。

2010年代以來，南韓每年對台灣的記憶體晶片出口都介於10億-40億美元，但最新數據顯示，今年出口額可能刷新紀錄，攀抵80億美元。

市場觀察家表示，一般認為，全球第二大記憶體製造商SK海力士供應給輝達的高頻寬記憶體（HBM）晶片，由台積電進行封裝，是南韓對台記憶體晶片出口暴增的主因。

輝達委託台積電製造其繪圖處理器（GPU）。台積電將這些GPU、與SK海力士和美國美光科技（Micron）供應的HBM晶片封裝在一起，製造成供應給輝達的AI加速器。

SK海力士目前是唯一供應HBM晶片給輝達的南韓廠商。全球最大記憶體晶片製造商三星電子也正在進行品管測試，希望供應第五代HBM3E晶片給輝達。

SK海力士7月表示，其HBM第2季銷售年增超過250%，預估今年HBM營收將比去年暴增300%。

SK海力士 南韓 台積電

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