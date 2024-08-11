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中國遠洋海運攜手澳洲Fortescue 打造綠色燃料供應鏈

中央社／ 北京10日綜合外電報導
中國遠洋海運集團（China COSCO SHIPPING）表示，近日已與澳洲礦業集團Fortescue簽署初步協議，將共同建立綠色燃料供應鏈，以幫助減少航運業產生的污染。路透
中國遠洋海運集團（China COSCO SHIPPING）表示，近日已與澳洲礦業集團Fortescue簽署初步協議，將共同建立綠色燃料供應鏈，以幫助減少航運業產生的污染。路透

中國遠洋海運集團（China COSCO SHIPPING）表示，近日已與澳洲礦業集團Fortescue簽署初步協議，將共同建立綠色燃料供應鏈，以幫助減少航運業產生的污染。

路透社報導，根據合作備忘錄內容（MOU），雙方將探索建造與部署中遠海運所有或兩家企業共同擁有、以綠氨為燃料的船舶。這些船舶將用於運輸鐵礦及其他礦物，從而減少中國-澳洲鐵礦綠色航運走廊的碳排。

總部位於上海的中遠海運在其微信帳號發布聲明表示：「我們致力於與全球夥伴加強合作，以積極推動航運業在產業生命週期中的綠色和永續發展。」

Fortescue在聲明中指出：「這項合作象徵航運業在脫碳道路上又邁出一大步…這些解決方案是我們在2040年底前，實現範疇三（Scope 3）淨零目標不可或缺的一環。」

Fortescue是一家綜合性綠色科技、能源和金屬企業，也是全球第4大鐵礦供應商。

Fortescue執行長奧特蘭多（Dino Otranto）於7月25日表示，該公司高層近幾週一直在中國與潛在夥伴就聯合專案進行磋商。

據路透社3月報導，Fortescue在新加坡港口進行全球首次利用氨作為航運燃料的試驗。

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