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美國晶片法案2週年 鳳凰城市長發文提台積電學徒制

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）8月9日在x上發文提到市政府贊助的台積學徒制。翻攝自x
鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）8月9日在x上發文提到市政府贊助的台積學徒制。翻攝自x

美國晶片法（CHIPS and Science Act）日前上路2週年，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）8月9日在X上發文提到，台積電在當地創造數以千計工作機會並點名鳳凰城資助的台積電學徒計畫。

蓋雷哥8月9日X上提到，「慶祝《CHIPS 和科學法案》通過 2週年！由於這項變革性立法， #TSMC為鳳凰城帶來了數以千計的優質就業機會，改變了生活並促進了我們的經濟。聽聽市資助的學徒計劃的兩位參與者的故事。 」

依據影片，兩位參與者分別分享從台積電學徒制學習到資深導師經驗傳承，同時就算一開始不知道要做什麼，在不同四個部門之間可選擇，導師也提供不同的角度且接觸到不同部門的人。

台積電 美國

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