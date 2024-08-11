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預防港口罷工 零售商提前購物季備貨

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國零售業者今年紛紛在夏季急忙進口商品，提前為年底購物季備貨，以防美國港口工人在秋季上演大罷工，以及紅海危機持續使海運受阻。

路透報導，7月全球貨櫃進口量和運費大漲，顯示負責全球約八成貿易量的海運業，今年旺季來得比往年更早。分析師說，對美國零售業者來說，進口在7月達高峰，8月預料同樣活躍。

供應鏈軟體供應商Descartes Systems集團數據顯示，美國7月貨櫃進口量為260萬個TEU（20呎櫃），比去年同期增加16.8%，創史上第三高單月紀錄，部分原因是從中國大陸的進口量創新高。

船運平台Xeneta數據顯示，由遠東到美國西岸的貨櫃非合約現貨運費，自4月底至7月初躍漲144%，但至今回跌17%；前往美東、北歐和地中海地區海運價格趨勢，情況也類似。

專家表示，進口激增並非因為消費支出提高，而是零售商為美國港口工人可能的罷工事件做準備。此外，由於今年感恩節（11月28日）比往年晚，壓縮了該節日至耶誕節前夕的購物和送貨高峰期。

另一方面，在國際碼頭工人協會（ILA）和美國海事聯盟（USMX）的談判陷入僵局後，零售商也擔心從緬因州到德州的港口可能在10月1日發生罷工。

工業部門是上半年美國貨櫃進口成長的重要推手，部分原因來自市場預期美國將在今年稍晚開始對多種進口商品課徵關稅。

罷工 美國 貨櫃

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