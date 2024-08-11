美銀調查 看空美元聲浪大
美國銀行（BofA）最新調查顯示，隨著市場準備迎接美國聯準會（Fed）降息，投資人認定美元匯率將走軟的比率，在過去一個月來增加近兩倍。
美銀在本月2日至7日訪問全球45位固定收益經理人。調查發現，約23%受訪者說，他們現在最篤定的交易就是做空美元，比率為今年來最高。7月比率僅為8%。
今年來，美元的表現比絕大多數的G10貨幣都強，但過去一個月漲勢消退，因為陸續公布的數據顯示美國經濟可能正失去動力，促使交易員押注聯準會的降息幅度將會加大。儘管後來預期的降息幅度有所消退，利率交換合約現仍反映今年降息100個基點（4碼），高於一周前預期的約65個基點。
美銀利率策略師裴魯瑟說：「美元最大的上行風險是美國頑固的通膨，但投資人已不再擔心這一點」，「如此一來，將能讓美元自歷史高位開始修正」。
美元指數9日下跌0.136%至103.14。上周外匯市場經歷了一陣混亂，先是5日因美國就業數據意外疲軟導致全球股市暴跌，日圓和瑞士法郎等安全資產的需求陡增，讓這些貨幣升值至今年初以來最高。
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