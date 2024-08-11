美股震盪 恐持續到月底

美股上周五（九日）連續第二日反攻，在一周內創下近兩年來最大漲跌的震盪交易中，幾乎收復全部失地。投資人雖普遍認定經濟基本面並無變化，但分析師提醒，如此波動走勢可能一直持續到月底。

標普五百指數和那斯達克綜合指數上周五雙雙上漲百分之○點五，道瓊工業指數漲百分之○點一。一周下來，標普五百幾乎收復全部失地，而那指和道指跌幅分別收斂至百分之○點二和百分之○點六。

台積電ＡＤＲ上周五漲百分之一點六，受七月營收創新高激勵，周線反彈百分之十一點五，止住連三周頹勢，也收復本月全部失地。費城半導體指數跌百分之○點四，周線漲百分之二點二。

儘管美股大致收復上周一跌幅，但仍低於前一周美國公布就業報告前的水準。美七月就業報告遠不如預期，市場擔心聯準會降息步調慢半拍；日本央行下一步傾向升息使套利交易受挫，也在各資產引發連鎖反應。