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美投資人變大膽 錢進公司債

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
中東地緣政治緊張情勢升高、跡象顯示美國勞動市場減弱，日圓利差交易平倉又加劇市場動盪，但這一切都未讓美國債券投資人膽怯，反而踴躍承擔風險。 路透
中東地緣政治緊張情勢升高、跡象顯示美國勞動市場減弱，日圓利差交易平倉又加劇市場動盪，但這一切都未讓美國債券投資人膽怯，反而踴躍承擔風險。 路透

中東地緣政治緊張情勢升高、跡象顯示美國勞動市場減弱，日圓利差交易平倉又加劇市場動盪，但這一切都未讓美國債券投資人膽怯，反而踴躍承擔風險，從他們這回偏好買進風險較高的公司債、而不是躲入幾近零風險的美國公債避風頭，即可見一斑。

巴隆周刊（Barron's）報導，上周高評級公司債發行額直逼450億美元，超越預估的350億至400億美元區間。擴大發債，顯示企業預期投資人的需求強勁或風險胃納增強。

BMO固定收益策略總監柯萊特說：「周一掛零後，我們原以為沒機會（達成預期目標）」。不料發債順利成功，反映債券投資人的風險胃納增強，現在似乎進入逢低承接模式。

美國10年期公債殖利率
美國10年期公債殖利率

高評級公司債的投資風險高於美國公債，但近來走紅。Meta上周加入其他績優公司發債行列，且引起投資人熱烈捧場，上周三買氣為2016年來最強，隔一天也差不多，高評級公司債超額認購4.5倍。

投資人對高評級公司債信心增強，是受美國經濟數據鼓舞。上周初領失業救濟金人數比預期少，第3季國內生產毛額（GDP）成長率預估值也從2.5%上調至2.9%，驅散市場對經濟衰退山雨欲來的恐懼。

Rosenberg研究公司創辦人羅森伯格說：「對承擔風險的投資人來說，這一切都是金髮女孩（經濟不冷不熱恰到好處）情境。」

上周投資人一度對美國經濟可能步入衰退憂心忡忡，因為7月非農就業新增人數不如預期，而且失業率竄升到4.3%，觸動衰退指標「薩姆規則」。

上周一美股賣壓狂湧，美國10年期公債殖利率當天收在逾一年來最低，顯示買氣暴增（債券價格與殖利率走向相反）；不過到了接近周末，10年期公債殖利率已回升至美國就業市場報告公布前的水準，達3.94%。過去一周美國公債的劇烈波動，凸顯投資人試圖判斷聯準會降息時機和步調的緊張情緒。

投資美國公債安全無虞，但財政赤字日增是一大隱憂，可能迫使政府擴大發債、拖累美債價格。日前美國政府標售10年期和30年期公債，結果需求疲弱。投資策略師原以為，在聯準會（Fed）表明9月將啟動降息後，投資人會踴躍大買長期公債，趁降息前鎖住高殖利率。

在市場動盪之際，華爾街分析師認定債券投資人會遁入美國公債這個安全避風港灣，不料他們卻奮勇跳進風險較高的公司債市場，還不準備畏縮。

投資人 美國 風險

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