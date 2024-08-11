標普反彈 收復一周失土

美股上周五（9日）連續第二日反攻，在一周內創下近兩年來最大漲跌的震盪交易中，幾乎收復全部失地。投資人雖普遍認定經濟基本面並無變化，但分析師提醒，如此波動走勢可能持續到月底。

標普500指數和那斯達克綜合指數上周五雙雙上漲0.5%，道瓊工業指數漲0.1%。一周下來，標普500幾乎收復全部失地，而那指和道指跌幅分別收斂至0.2%和0.6%。

台積電（2330）ADR上周五漲1.6%，受7月營收創新高激勵，周線反彈11.5%，止住連三周頹勢，收復本月全部失地。費城半導體指數跌0.4%，周線上漲2.2%。

儘管美股大致收復上周一跌幅，但仍低於前一周美國公布就業報告前的水準。美7月就業報告遠不如預期，市場擔心聯準會（Fed）降息步調慢半拍；日本央行下一步傾向升息使套利交易受挫，也在各資產引發連鎖反應。

大漲大跌的情況恐怕尚未結束。

近日投資人關注焦點在就業，但很快又會重新關注通膨，7月消費者物價指數（CPI）將於周三發布，預料年增率將降至3%，零售銷售數據也在隔天公布。

沃爾瑪和家得寶將在本周公布財報，也可一窺美國消費最近狀況。

投資公司Sanders Morris董事長伯爾說：「從現在到9月2日勞動節之間，市場容易出現波動」，交易量會很清淡，並且會隨各種經濟數據發布而上下震動。

由於日本央行表態不會在市場動盪之際升息，市場對日圓套利交易平倉潮的疑慮大致平息，不過Toggle AI的首席市場策略師阿薩利提醒說：「由於許多日本投資人在美國市場持續買進，美國投資人反之亦然，匯率變化可能會在兩個股市中引起很大的不穩定性。」