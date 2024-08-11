隨著市場對美國經濟衰退的擔憂消退，2年、10年、30年期公債殖利率全周都大幅走高，10年期美債殖利率在全周上下震盪超過30個基點後，已經回到8月初公布非農就業數據之前的水準。投資人將關注利差交易平倉、美國經濟數據、地緣政治風險後續發展。

美國2年期公債殖利率上周五（9日）攀升1個基點至4.054%。10年期公債殖利率降低5.5個基點至3.943%，30年期殖利率下滑5.9個基點至4.226%。債券殖利率走高，意味著債券價格下跌。

美國7月非農就業數據不如預期點燃經濟硬著陸疑慮，日本意外升息掀起利差交易平倉潮，擊沉全球股市，助長美債避險買盤。不過，初領失業救濟金和ISM服務業指數強化美國就業市場信心，全球股市恢復平靜，美債價格回落、殖利率回升。

專家指出，未來數周，美國公債投資人將繼續聚焦三大重點：利差交易平倉，就業、成長與通膨數據，及地緣政治風險。利差交易平倉潮若持續，可能再對股市構成壓力，進而牽動債市。