路透：思科今年將二度裁員 這次再砍數千人

網路設備巨人思科（Cisco）據傳預計在今年第二輪裁員行動中，裁減數千名人力，將業務焦點轉向如網路安全和人工智慧（AI）等高成長領域。

路透獨家報導，截至去年7月的的會計年度，思科員工人數尚有約8.5萬人。消息人士指出，思科最早將於14日公布第4季財報時，宣告第二輪裁員計畫，受影響人力可能與2月裁員時的4,000人相當，或更多。

消息傳出，思科股價聞訊下挫，9日收盤跌近1%。思科股價今年來已跌逾9%。

儘管AI近來為一些科技領域注入成長，傳統資訊科技大廠受惠程度卻有所不及。如同這些企業，思科透過縮減人力來應付需求不均的情形，並藉此降低成本，以彌補在AI領域的鉅額投資。

身為全球最大伺服器和交換機製造商，思科正設法解決主要營業項目需求疲弱且供應鏈受限的情況。這促使思科將業務多樣化，例如在3月完成以280億美元收購網絡安全公司Splunk的交易，透過提升訂閱制的業務，減少對一次性設備銷售的依賴。

思科還致力於將AI產品納入其產品和服務，並在5月重申AI產品訂單在2025年達到10億美元的目標。

該公司也在6月推出10億美元的基金，投資在Cohere、Mistral AI和Scale AI等AI新創公司。思科當時表示，已在過去幾年收購和投資20個以AI為重點的項目。

Layoffs.fyi網站的數據顯示，今年已有393家科技公司共裁員逾12.6萬人。英特爾（Intel）上周宣布，為抗衡疲軟的銷售，預計裁員1.5萬人力；戴爾科技（Dell Technology）也將在重組銷售團隊的同時，裁減人力。